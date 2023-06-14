ماكرون : أضغط على مبابي للبقاء في باريس سان جيرمان

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن احتمالية رحيل كيليان مبابي عن فريق باريس سان جيرمان.

وكان كيليان مبابي قد أكد بأنه لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي بنهاية الموسم.

وقال ماكرون ردًا على أحد الأطفال مشجعي باريس سان جيرمان، في تصريحات نقلتها شبكة “راديو مونت كارلو الفرنسية”:"لا أدري ماذا يحدث معه لكنني سأُحاول الضغط عليه للبقاء".

وكان مبابي قد جدد عقده مع باريس سان جيرمان صيف العام الماضي حتى 2024، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع مبابي، حيث أنه هدف للنادي منذ عدة سنوات.