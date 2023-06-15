بعد إعدام القاتل..محامي أسرة نيرة أشرف يوجه الشكر للرئيس السيسي والنائب العام

علق خالد عبد الرحمن محامي أسرة الطالبة نيرة أشرف، على تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة.

وقال خالد عبد الرحمن في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" أوجه الشكر للرئيس السيسي والنائب العام".

وأضاف خالد عبد الرحمن :" نشكر كل أجهزة الدولة التي ضربت بيد من حديد وكان القضاء ناجز رادع لأخذ حق الطالبة نيرة أشرف ".

وشهد سجن جمصة المركزي بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام على محمد عادل، المعروف إعلامياً بـ"قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف"، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة فى محافظة الدقهلية.

وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهم محمد عادل، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدامه شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر ضده، بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف