العاصفة انتهت| الأرصاد توجه رسالة هامة لـ المواطنين بشأن حالة الجو ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار اليوم بالأسواق

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



العاصفة انتهت| الأرصاد توجه رسالة هامة لـ المواطنين بشأن حالة الجو



أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن العاصفة الجوية التي كانت تؤثر على البلاد كانت ليوم واحد فقط، وانتهت.

السيسي: همضي على مخرجات الحوار الوطني دون قيد لو كانت ضمن صلاحياتي

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، علي المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، قائلا " ياريتك كنت جبت بعض الفقرات التي تم تداولها في الحوار الوطني لمشاهدة مدي حجم التفاهم والاختلاف بين وجهات النظر للمشاركين في الحوار .. وهو احنا عاملين الحوار ليه عشان الكل يتكلم ويقول وجهة نظره التي في النهاية تستهدف مصلحة الوطن".

متفرّطوش فيهم | تامر أمين يوجه رسالة لـ الخطيب ومجلس إدارة الأهلي

وجه الإعلامي تامر أمين رسالة إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، معقبا:" تحذير لمجلس إدارة الأهلي المنافسة الموسم الجاى هتكون شرسة للغاية".



والد نيرة أشرف يكشف لحظة علمه بتنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل



‏قال اشرف والد نيرة أشرف إنهم كان لديهم ثقة كبيرة جدا في الله سبحانه وتعالى ثم القضاء المصري في القصاص لابنته وبالفعل حدث اليوم وتم إعدام القاتل محمد عادل.



بسمة وهبة: الرئيس السيسي يتابع كل صغيرة وكبيرة في مصر

ألقت الإعلامية بسمة وهبة، الضوء على افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية اليوم، وحضور فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية .



مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار اليوم بالأسواق

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، اليوم الأربعاء 14-6- 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، و حالة الطقس، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

الرئيس السيسي: الدولة في حراك مستمر من أجل الأفضل



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البعض يتحدث عن خروج أطباء من مصر وسفرهم للخارج، والسبب في ذلك أنهم لا يحصلون على الراتب الكافي، وسافروا للبحث عن المرتب الأفضل.

الرئيس السيسي يكرم نماذج ناجحة وملهمة من أهالي الإسكندرية



‏قام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، بتكريم عدد من النماذج الناجحة والملهمة من أهالي الإسكندرية.

السيسي: مصر عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار في السنة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية لكي تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار في السنة.



الطيب: أدعو مجلس الأمن للإسراع في إقرار دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس



أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن الأزمات التي تُخيِّم على إنسان العصر الحديث، في الشرق، تزحف الآن بقوَّة لتُضيق عليه الخناق في الغرب، وهو ما كان لها أنْ تكون لو أنَّ حضارتنا الحديثة وثقافتنا المعاصرة لم تبالغ في التنكُّر للدِّين، ولم تلقِ به وبتعاليمِه وراء ظهرها، وأنَّها تعلَّمَتْ من هَدْي السَّماء حُرمةَ الدِّماء، وقيمة «العدل» ومحوريَّته في استقرار الأفراد والمجتمعات.



السيسي: العاصمة الإدارية عملتها علشان أحول التراب لفلوس



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بناء العاصمة الإدارية هدفه تحويل “التراب إلى فلوس”، وذلك بدون أن يتم دفع أي مبالغ من ميزانية الدولة في بنائها.

السيسي: لو خوفت كان زمان البلد عايشة في خراب ودمار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه مهمته كانت تتخلص فى إنقاذ مصر، معقبا “أنا مش بخاف أبدا لو خوفت كانت البلد زمنها عايشة في خراب ودمار، محدش هيحسبنى غير ربنا”.