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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد نيرة أشرف يكشف لحظة علمه بتنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل

نيرة أشرف
نيرة أشرف

‏قال اشرف والد نيرة أشرف إنهم كان لديهم ثقة كبيرة جدا في الله سبحانه وتعالى ثم القضاء المصري في القصاص لابنته وبالفعل حدث اليوم وتم إعدام القاتل محمد عادل.

‏وتابع والد نيرة أشرف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية "نهال طايل"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، انه استيقظ اليوم على مكالمات كثيرة على هاتفه المحمول وعندما فتح مواقع التواصل الاجتماعي قرأ الخبر بتنفيذ حكم الإعدام اليوم، ثم اتصل بالمستشار خالد عبد الرحمن المحامي الخاص بهم للتأكد من الخبر فقام بتهنئته وأخبره أنه تم تنفيذ الحكم اليوم.

 

لم تكن تصدق الأمر

 

 وأضاف أن والده نيرة بعدما اخبرها بتنفيذ حكم الإعدام لم تكن تصدق الأمر قائلا: "بالتأكيد حكم الإعدام فرق معنا ولكن لا يوجد شيء يعوض فقدان الابنة لكن نيرة بالتأكيد سعيدة بعد رجوع حقها"

نيرة أشرف محمد عادل لمستشار خالد عبد الرحمن نهال طايل حكم الإعدام

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