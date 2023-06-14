مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار اليوم بالأسواق.. فيديو

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، اليوم الأربعاء 14-6- 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، و حالة الطقس، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

وعرضت قناة “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2640 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2310جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1980جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18480 جنيه.



أسعار مصنعية الذهب في مصر:



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



سعر الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





وعرضت قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 14- 6-2023.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.40 جنيه للبيع، و33.28 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.88 جنيه للبيع، و38.76 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.69 جنيه للبيع، و100.35 جنيه للشراء.



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم حالة من التقلبات الجوية؛ نتيجة لوجود منخفض جوي يترتب عليه وجود نشاط في حركة الرياح، والتي تكون محملة بالرمال والأتربة مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على محافظات السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 - 22

الإسكندرية 28 - 22

الإسماعيلية 34 - 20

الغردقة 39 -26

أسوان 46 - 29

سوهاج 40 - 24

المنيا 37 - 23

