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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ألونسو يفشل في بيع سيارته الفيراري في مزاد موناكو

ألونسو يفشل في بيع
ألونسو يفشل في بيع سيارته الفيراري في مزاد موناكو

يمتلك سائق الفورمولا 1 المخضرم فرناندو ألونسو سيارة فيراري إنزو مع هيكلها الأول المعروف باسم Scocca n.1، وعرض السيارة الاستثنائية للبيع في حدث مزادات موناكو للسيارات المعروف بأسم لاستاروسا يوم 8 يونيو، وبلغ السعر المقدر أكثر من 5.36 مليون دولار (5 ملايين يورو).

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ألونسو يفشل في بيع سيارته الفيراري في مزاد موناكو

وعلى الرغم من تاريخ السيارة، حيث أنها أول نسخة من الطراز إنزو يتم إنتاجها، بالإضافة إلى مالكها الشهير، إلا أنها لم تجد مشتري جديد لها.

 

تتميز سيارة إنزو المملوكة لألونسو باللون الكلاسيكي روزا كورسا، وتأتي السيارة مع كتاب Ferrari Classiche Red Bookالذي يعمل بمثابة شهادة أصالة بأن السيارة تلبي جميع المواصفات الأصلية، يشير أيضًا إلى أن هذه السيارة هي Scocca n.1، يظهر عداد المسافات قطعها مسافة 2983 ميلا (4800 كيلومتر) فقط.

 

تسابق ألونسو مع فريق سكوديريا فيراري من 2010 إلى 2014، وأنتجت فيراري سيارة انزو من 2002 إلى 2004، ولم تحدد قائمة المزاد كيف حصل السائق اعلى هذا النموذج الرائع من السيارة الخارقة.

تميزت انزو بتصميم يستحضر سيارة مقتبس من سيارات الفورمولا 1 ، كما تتميز بمحرك V12 بسعة 6.0 لترات بسعة 6.0 لتر، مما ينتج عنه قوة 651 حصانًا عند 7800 دورة في الدقيقة، وكان صندوق التروس عبارة عن دليل آلي بست سرعات، وصنعت فيراري 400 نموذج فقط منها، وتقدر أسعارهم بأكثر من مليون دولار.

 

ألونسو ليس سائق الفورمولا ون الوحيد الذي يمتلك سيارة إنزو، حيث بنت فيراري نموذجًا مخصصًا لمايكل شوماخر كهدية، وكانت للسيارة لمسات خاصة مثل النوافذ الكهربائية ، وجهاز استريو Bose، وملاقط فرامل Rosso Scuderia، وشعار Schumiعلى المقاعد وعتبات الأبواب، حتى أنه كان يحمل توقيع السائق وتوقيع رئيسه آنذاك لوكا دي مونتيزيمولو على غطاء المحرك.

 

شهد مزاد لاستاروسا في موناكو حضور 42 سيارة فيراري للبيع، أبرزها سيارة 365 GTC   Beach Car الغريبة التي صممها Michelotti بدون سقف أو أبواب وتصميم داخلي منجد من الدنيم، هناك أيضًا سيارة 250 GTنادرة بهيكل من تصميم Carrozzeria Boano، كما تواجدت سيارة 328 GTSموديل عام 1988 مع مجموعة أدوات جسم Koenig.

 

 

موناكو الفيراري الفورمولا 1 الفورمولا فرناندو ألونسو لاستاروسا

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