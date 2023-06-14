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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل والي غرب دارفور بعد اعتقاله على يد مليشيا الدعم السريع

السودان - علم
السودان - علم

 

أفادت قناة العربية نقلا عن مصادر مقتل والي غرب دارفور بعد أنباء عن اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع.

وكانت قوة من الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات الوطني بولاية كسلا قد قامت بضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المتطورة كانت في طريقها لمليشيا الدعم السريع بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السودانية .

وحيا والي كسلا المكلف  خوجلي حمد. عبدالله لدى وقوفه بقيادة اللواء ٤١ مشاه  لجنة أمن الولاية والأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها وكل منسوبي القوات المسلحة.


وأكد الوالي بان لجنة امن الولاية والأجهزة الأمنية في هذه الولاية قد أقسموا بان السودان لا يؤتى من كسلا وأضاف والي كسلا بان كسلا وما تحمله من كفاءات في أجهزتها الأمنية  المختلفة ستظل عين ساهرة ورائدة تراقب وتلاحظ حتى تنجز المهام الموكلة إليها.

واضاف انها ليست المرة الأولى التي تنجز فيها قواتنا المشتركة ولن نرضي بأقل من مثل هذه الإنجاز.

ونوه إلى ان اي حديث يدور في الوسائط متابع من الأجهزة المختلفة ابتدأ من الحدود الشرقية مع دولتين ارتيريا واثيوبيا وانتهاء بالحدود مع الولايات المجاورة.

وجدد والي كسلا بان القوات المسلحة عين  ساهرة لحماية الثغور، معربا عن تقديره باسم حكومة الولاية بالجهد المبذول من الأفراد الذين قاموا بتنفيذ الضبطية. واضاف ان المجموعات التي ترسل السم (الزعاف) ستمتص كل صدماتها التي تأتي عن طريق الشرق قبل أن  تصل لتدمير السودان.
 

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