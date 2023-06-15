أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يكشف سبب زيادة أسعار اللحوم

أخبار مصر.. قال الرئيس السيسي إن مصر لا تصنع الأعلاف، لكن يتم استيرادها من الخارج، وعند تسعيرها يتم اعتبار سعر الجنيه مقابل الدولار وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم إلى 300 جنيه للكيلو.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي يكشف سبب زيادة أسعار اللحوم

أكد الرئيس السيسي، تدخل الحكومة في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، وأن مصر ثبتت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه، لأن الأمر يتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.

حوار| ممثل وزارة الري الإثيوبية لصدى البلد: سد النهضة وسيلة للتنمية ولا يضر الغير

علاقة مصر بإثيوبيا عميقة منذ القدم فأكثر من 70% من فيضان نيل مصر يأتي من النيل الأزرق الذي ينبع من الهضبة الحبشية، لكن مشاريع إثيوبيا لإقامة سدود على النيل الأزرق وأهمها سد النهضة

السيسي يفتتح عددا من المشروعات بقرية الأبعادية في البحيرة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

السيسي عن الإنفاق من الموازنة لإنشاء العاصمة الإدارية: "هو الدكتور معيط معاه حاجة"

قال الرئيس السيسي، إن ما تحقق بالنسبة لظروف مصر وإمكانياتها دفع كثيرًا من الدول إلى السؤال عن كيفية تحقيق ذلك، رغم أن ظروف الدولة لا تسمح أن تفعل ما تحقق.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



مدبولي: الدولة أنفقت 45 مليار جنيه على شبكات الطرق والمحاور بالإسكندرية والبحيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن حجم ما انفقته الدولة على مشروعات شبكات الطرق والمحاور بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة وصل الى 45 مليار جنيه

بينهم مؤسسة أبو العينين.. متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي يستقبلون الرئيس السيسي بقرية الأبعادية (شاهد)

شارك مجموعة من متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم بقرية الأبعادية مركز دمنهور محافظة البحيرة

رئيس الوزراء: استثمارات الدولة في البحيرة والإسكندرية تجاوزت 812 مليار جنيه

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى ميناء الإسكندرية الكبير، الذي يضم موانئ: الإسكندرية والدخيلة والمكس، الذي أكد أنه سيكون بحق "درة الموانئ المصرية على البحر المتوسط

تنفيذ 132 ألف وحدة سكنية في البحيرة والإسكندرية بتكلفة 73 مليار جنيه

وأكد رئيس الوزراء ان الدولة لم تترك المصانع العريقة القائمة منذ فترات زمنية بعيدة، قائلًا "يتم عمل دراسات متكاملة وواقعية يتم على أساسها اختيار المصانع التي من الممكن ان تصلح للتطوير

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



عقب تنفيذ حكم الإعدام| نيرة أشرف تتصدر التريند الأول.. والمغردون: رجع الحق

شهد سجن جمصة المركزي التابع لمحافظة الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام على محمد عادل، المعروف إعلامياً بـ"قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف"، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة فى محافظة الدقهلية.

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بجنود نصر 56 بالجيش الثاني الميداني

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "نصر 56" الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني بإستخدام مقلدات الرماية "المايلز "، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وزير الري: حرص مصري على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، جاما تاقال عباس وزير الدولة للطاقة والموارد المائية بجمهورية الصومال .

13 معلومة عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض قبل افتتاحها من قبل الرئيس

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62 ) بميناء الإسكندرية، قريبا

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



أرقام هواتف وعناوين مقرات البعثة المصرية للحج السياحي بالسعودية

تفعيلاً للدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار لمتابعة تنفيذ وأداء برامج الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج السياحي هذا العام، يتواجد أعضاء البعثة المصرية للحج السياحي حالياً في المملكة السعودية

أهدرت على النقابة 200 مليون جنيه| قرار رسمي في المحامين ضد هذه الشركة

نجحت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في إلغاء التعاقد مع الشركة المسئولة عن مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق لنقابة المحامين

المتحف القومي للحضارة المصرية يبدأ أولى فعاليات "السينما والحضارة"

شهد المسرح الكبير بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حفلاً ثقافياً وفنياً، وذلك ضمن أولى فعاليات «السينما والحضارة» والتي ينظمها المتحف فى إطار البرامج الثقافية والفنية لإحياء فن السينما، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة، والسفراء، والفنانين، ومحبي الفن والنقّاد والكتّاب وصناع السينما.

مصر تبحث زيادة عدد مقاعد الطيران للسياح الإيطاليين القادمين إليها

استهل، اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، زيارته الحالية للعاصمة الإيطالية روما بعقد عدد من اللقاءات المهنية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإيطالي