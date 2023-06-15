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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جيهان المغازى: يجب تفعيل الزراعات التعاقدية والإرشاد للمزارع

صدى البلد

قالت جيهان محمد المغازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الأسبق بمركز البحوث الزراعية، إنه يجب على المواطن أن يعي خطة الدولة للتنمية، وأن يساعدها لإستكمال هدفها الوطني في التنمية من خلال العمل الجاد.


جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون». 
 

وأضافت أن مشروع جذب السلالات ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان من أهم المشروعات في وزارة الزراعة، مشيرة إلى ضرورة الإهتمام بها لأنها ستساعد فى زيادة الانتاجية. 
 

وأوضحت أنه يجب أن يكون لمركز البحوث الزراعية خطة بحثية وهدف ويتم تنفيذه وفى حال عدم تنفيذه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
 

وأوصت مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الأسبق بمركز البحوث الزراعية، بضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية، وألا تحتفظ بصفة المركزية فى القاهرة فقط، بل يؤسس لها مراكز في كل أنحاء الجمهورية وفي كل جمعية زراعية، وتفعيل الإرشاد للمزارع لتوجيهه لصالحه وصالح الدولة.
 

كما أوصت بإنشاء لجنة مشكلة من الوزارات المعنية للتسعير مع الأخذ فى الإعتبار مصلحة الفلاح والأسعار العالمية.

الاقليمي للأغذية والأعلاف الزراعات التعاقدية الزراعة التعاقدية توفير مستلزمات الإنتاج زيادة الإنتاجية

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