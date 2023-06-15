أوبو تفاجئ مستخدميها بهاتف شبابي بمواصفات فائقة

أفادت تسريبات أن شركة أوبو الصينية تعتزم إطلاق نسخة عالمية جديدة من هاتف Oppo A78 5G الذي أطلقته منذ فترة في السوق الهندية ولقي إعجابا كبيرا من المستخدمين، نظرا لمواصفاته المميزة وتصميمه الأنيق.

وبحسب موقع Gizmochina فإن النسخة الجديدة من هاتف أوبو Oppo A78 5G ستحصل على عدد من التغييرات والتحسينات، كما حصل الهاتف على عدد من شهادات الاعتماد تمهيدا لإطلاقه خلال الأسابيع المقبلة.

وسيأتي هاتف أوبو القادم Oppo A78 5G بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD بقياس 6.56 بوصة مع جودة عرض HD Plus ، ودقة 1612×720 بكسل بمعدل تحديث 90 هرتز، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

وسيقدم هاتف أوبو القادم Oppo A78 5G كاميرا خلفية مزدوجة، تأتي الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو .

ومن المتوقع أن يحصل على هاتف أوبو القادم Oppo A78 5G معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت رام من نوع UFS2.2، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.