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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين .. وزارة الصحة تعلن استشهاد شاب برصاص الاحتلال في اشتباكات نابلس

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد شاب وإصابة 2 آخرين، خلال الاشتباكات التي شهدتها مدينة نابلس إثر اقتحامها من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مصادر طبية في مستشفى النجاح في نابلس أعلنت عن استشهاد الشاب خليل يحيى الأنيس من مخيم العين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال العدوان على نابلس.

إصابة جنديين من جيش الاحتلال جراء عملية دهس جنوب نابلس

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

وداهم الجيش الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، مدينة نابلس من عدة محاور، تمهيدًا لهدم منزل أحد منفذي العمليات سابقًا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بآليات مصفحة اقتحمت مدينة نابلس، واشتبكت مع فلسطينيين، وحاصرت منزلًا يعود لعائلة المعتقل أسامة الطويل، بشكل كامل، حيث اعتلى الجنود والقناصة أسطح المنازل المحيطة.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي سيقوم، الليلة، بهدم منزل منفذي عملية شافي شومرون والتي أدت إلى مقتل الجندي إيدو باروخ".

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