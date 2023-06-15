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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. أعراض إذا ظهرت عليك فأنت مصاب بالشلل الرعاش

باركنسون
باركنسون

الشلل الرعاش هو حالة صحية تتسم بحركات متأرجحة ومتقطعة للأطراف بشكل عشوائي، وهو يعتبر أكثر شيوعًا لدى كبار السن، ويمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك مرض باركنسون وبعض الأورام الدماغية والأدوية وبعض المواد الكيميائية.

وقال الدكتور محمود حميدة، استشاري المخ والأعصاب، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الأعراض الشائعة للشلل الرعاش تتمثل في الارتعاشات المتكررة وغير المتحكم فيها للجسم، خاصة الأطراف، ويمكن أن تزداد هذه الارتعاشات عند التعرض للضغوط النفسية أو الإجهاد، وتشمل الأعراض الأخرى الصعوبة في الحركة، والتخطيط الحركي، والتوازن، والتنسيق بين الأعين والأطراف.

وأكد أنه لا يوجد علاج نهائي للشلل الرعاش، ولكن يمكن تخفيف الأعراض باستخدام الأدوية المضادة للارتعاش، والعلاج الطبيعي، وتغيير نمط الحياة، واستخدام التقنيات الحديثة مثل العلاج بالتحفيز العميق والجراحة في بعض الحالات الشديدة. 

وأوضح أنه يمكن للأشخاص المصابين بالشلل الرعاش تحسين نوعية حياتهم وتخفيف الأعراض عن طريق التدريب على تقنيات التحكم في التنفس والتأمل والتمارين الرياضية الخفيفة والتغذية السليمة.

وتابع: “بشكل عام، فإن التشخيص المبكر والعلاج الفعال يمكن أن يساعد في إدارة الأعراض وتحسين جودة الحياة لدى الأشخاص المصابين بالشلل الرعاش”.

استشارى المخ والأعصاب التشخيص المبكر الأعراض الشائعة الرياضية الخفيفة الشلل الرعاش الدكتور محمود الحالات الشديدة التمارين الرياضية التقنيات الحديثة بشكل عشوائي بارك المخ والاعصاب ​​​​​​​health

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