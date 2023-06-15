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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلان القائمة الأولية لمنتخب مصر لشباب السلة استعدادًا لمونديال المجر

صدى البلد

أعلن الكندي كيربي شيب المدير الفني للمنتخب المصري لشباب كرة السلة عن القائمة الأولية لبطولة كأس العالم تحت 19 عام المقرر إقامتها في المجر في الفترة من 24 يونيو إلى 2 يوليو.

 

ويسافر المنتخب إلى فرنسا صباح يوم الخميس من أجل خوض 3 مواجهات ودية، ستكون الأولى أمام فرنسا يوم 16 يونيو ثم الأرجنتين يوم 17 والبرتغال يوم 18 من الشهر نفسه قبل السفر إلى المجر لخوض منافسات مونديال الشباب.

 

وأوقعت قرعة كأس العالم منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع منتخبات صربيا واليابان والبرازيل. 

 

ويفتتح منتخب مصر مبارياته يوم 24 يونيو أمام صربيا، ثم يلتقي اليابان في اليوم التالي، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بلقاء البرازيل يوم 27 يونيو.

 

واستقر كيربي شيب على السفر إلى فرنسا بقائمة تضم 14 لاعبًا وهم "إبراهيم زهران - بلال عبد المطلب - حسن عامر - حسين شوكت - زياد أيمن - عبد الله الحديدي - علي وحيد - فهمي زيدان - كريم حاتم - مازن هيثم - محمد خيري - محمد عبد اللطيف - ياسين عبد الوهاب - يوسف الغايش".

ويضم الجهاز الفني للفراعنة بقيادة كيربي شيب المدير الفني كل من، إسلام الكيلاني – مدرب، محمد أبو فريخة – مدرب، علاء لطفي – محلل أداء، إسلام جمعة – علاج طبيعي، وليد الخراط – إداري القاهرة، إسلام الشبكاتي – إداري الأسكندرية، محمود عبد الفتاح – مخطط أحمال.

ويقضي نظام البطولة بتأهل كل الفرق المشاركة بمرحلة المجموعات إلى دور الـ 16، حيث سيلعب أول المجموعة الثالثة مع رابع الرابعة، وثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة، والثالث مع الثاني والرابع مع الأول. وتضم المجموعة الرابعة منتخبات الأرجنتين وكوريا الجنوبية وتركيا والبلد المضيف المجر.

وتأهل منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة إلى كأس العالم بعدما توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة والتي أقيمت في مدغشقر في أغسطس 2022 بالفوز على منتخب مدغشقر في المباراة النهائية 81-54.

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