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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تدريب طلاب كلية الطب بالعريش على توفير الخدمات للأهالي

بحث أوجه التعاون
بحث أوجه التعاون مع المستشفى العسكرى بالعريش

بحث الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش شمال سيناء، مع العميد دكتور أحمد يوسف، مدير مستشفى العريش العسكري، أوجه التعاون المشترك بين المستشفى وجامعة العريش في المجال الطبي والتعليمي، وذلك تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين الطرفين  لتبادل الخبرات، وتدريب طلاب كلية الطب وتوفير الخدمات الطبية لأهالي سيناء، وكذلك دعم  العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية.

تدريب الطلاب 

واتفق الطرفان على سرعة تنفيذ نقاط التعاون المشترك. 

وأثنى رئيس الجامعة على المجهود المبذول من الطرفين.

 وأكد أن جميع إمكانيات الجامعة جاهزة لإنجاح هذا التعاون الهادف إلى توفير خدمات طبية مميزة لأهالي سيناء الحبيبة، وتدريب وتطوير خبرات طلاب كلية الطب بالجامعة.

حضر اللقاء، وكلاء كلية الطب، الدكتور سليمان على حسن، المشرف على وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة المساعدة نشوى الشعراوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 

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