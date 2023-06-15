فيتوريا يقرر إراحة 6 لاعبين وإعفائهم من ودية جنوب السودان.. تعرف عليهم

اعلن الاعلامي أحمد شوبير علي لسان روي فيتوريا إراحة 6 لاعبين وإعفائهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان.

و كتب شوبير عبر فيسبوك : روي فيتوريا يقرر إراحة 6 لاعبين وإعفائهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان ومغادرتهم معسكر المنتخب، وهم : محمد صلاح، محمد الشناوي ،عمر مرموش، مصطفى محمد ،حمدي فتحي، محمد عبد المنعم.

وغادرت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول، مطار مراكش في طريقها للعودة إلي القاهرة عقب الفوز في مباراة غينيا أمس بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

يرافق البعثة في العودة جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، و حازم إمام عضو المجلس المشرف على المنتخب الأول.

من جانبه ، أكد محمد غرابة مدير المنتخب أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قرر منح اللاعبين راحة باقي اليوم من التدريبات والمعسكر ، على أن ينتظموا في المعسكر مساء اليوم "الخميس" للمبيت بفندق الإقامة استعدادا لمباراة جنوب السودان الودية المقرر لها الأحد المقبل.