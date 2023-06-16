دعاء يوم الجمعة قصير.. 50 دعاء فيهم التوفيق

دعاء يوم الجمعة قصير ، يفضل الكثير من المسلمين كلمات الأدعية القصيرة التي يسهل عليهم حفظها أو مراسلة بعضهم البعض ونقدم لقرائنا مجموعة من الأدعية القصيرة المميزة عن يوم الجمعة للدعاء بالتوفيق والسداد والسعة، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفّر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار .

-اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين، اللهم إني أعوذ بك من عقوق الأبناء، ومن قطيعة الأقرباء، ومن تغيّر الأصدقاء، اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واجعلنا من الفائزين.

-يا رب، بعلمك أحببت هذا الرفيق، فبرحمتك وسع له كل طريق، ونجه من كل ضيق، واملأ قلبه بالأنوار، واحفظه من الأخطار، وأسعده ما دام الليل والنهار، واجعل حياته حياة الصالحين الأبرار

- اللهم إن كان صديقي مهمومًا فامنحه فرحًا، وإن كان سقيمًا فامنحه صحة، وإن كان مكسورًا فامنحه قوة، وإن كان بحاجة فلا تكله لسواك، وأن تحفظه لمن يحب، وأن تحفظ له من يحب

-اللهم في يوم الجمعة احفظ لي أناس هم الأعز على قلبي وبارك بهم واجعل لهم من فوقهم نور ومن تحتهم نور وعلى جنبهم نور وفي سمعهم وأبصارهم نور.

-اللهم اجعل لي ولأعز الناس في يوم الجمعة فرقانًا وأعنا على الصلاة والقيام والذكر والتسبيح والحمد، ولا تحرمنا فضلك ورحمتك يا عظيم يا كريم.

-اللهم اجعل لأعز الناس على قلبي في يوم الجمعة الخير والفرح والسعادة وتقبلهم في عبادك الصالحين واغفر ذنوبهم وأغنهم من فضلك.

-اللهم إني أسألك لي وللغالين على قلبي في يوم الجمعة الرحمة والمغفرة والتجاوز عن ذنوبنا وإسرافنا على أنفسنا وأسألك أن تقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.



دعاء يوم الجمعة لأعز الناس

دعاء يوم الجمعة لأعز الناس، يبحث الكثير من المسلمين عبر محرك البحث جوجل عن دعاء يوم الجمعة لأعز الناس، ويعد هذا من الأدعية التي يتهادى بها المسملون يوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، والدعاء من سنن يوم الجمعة، كما أن الدعاء للمسلم بظهر الغيب مستجاب، لذا يجب على كل مسلم الحرص على الدعاء يوم الجمعة لنفسه ولغيره ولأعز الناس عنده سواء أهله أصدقائه.

ومن كلمات دعاء يوم الجمعة لأعز الناس، اللهم في هذا اليوم المبارك اجعله لأعز الـــناس عندي يوما مبــاركا فيه الدعوة لا تـرد وهبه رزقا لا يعد وافتح له باب في الجنة لا يسد واحشره في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

-بارك اللهم لأغلى الناس على قلبي بيوم الجمعة واجعله يوم خير وأمان وطمأنينة وراحة من كل هم وفرج من كل ضيق، وتقدم في كل ميدان يا الله.

-اللهم أنزل رحمتك وسكينتك على أحبابي وأعز الناس على قلبي في يوم الجمعة المبارك، ولا تجعلنا اللهم وإياهم من القانطين، بل من المستبشرين برحمتك.

-اللهم جمعة سبقت قد ادبرت ونسي عبدك ما عمل فيها فأحصيته عليه اللهم ما احصيته عليه من عيوب فأسدل عليه جلابيب سترك وما احصيته عليه من ذنوب فاغسله بفيض مغفرتك وهذه جمعة قد اقبلت فأعنا جميعا يا ربي يا رحيم

-اللهم لنا أحباب بالبسمة نحبهم، وبالود نذكرهم، وبالشوق نراسلهم، وبظهر الغيب ندعو لهم، وفي القلب والروح نحتفظ بهم، فيارب احفظهم واجعلني وإياهم في جنة الخلد نلتقي

-اللهم إني أسألك لهذا الرفيق أن تجعله عن الهم بعيد، ومن الرحمه قريب، وحقق له مايريد، واجعل العام عليه سعيد

-اللهم إنا نسألك أن تمسح عنا أوجاعنا، وتنور ظلمات ليالينا، اللهم اسقنا فرحا، وارزقنا من كل مداخل الخير، اللهم يا قوي من للضعيف غيرك، اللهم يا غني من للفقير غيرك، اللهم يا عزيز من للذليل غيرك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك

-اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت وليّه

دعاء يوم الجمعة للأصدقاء

دعاء يوم الجمعة للأصدقاء، يستحب لكل مسلم أن يدعوا لصديقه وأخيه المسلم بظهر الغيب ، ودعاء يوم الجمعة للأصدقاء مستجاب، قال تعالى وإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون ودعاء يوم الجمعة للأصدقاء يجعل المسلم علاقته بأخيه المسلم قوية ومترابطة لذا يستحب للمسلم أن يغتنم يوم الجمعة في الدعاء لنفسه ولأصدقائه.

ويستحب أن يقول المسلم في دعاء يوم الجمعة للأصدقاء اللهم إني أسألك لأصدقائي زيادة في الدين، وسعة في الرزق، وسعادة في الدنيا، وبركة في العمر، وعافية في الجسد، وجنة الفردوس في الآخرة .

-اللهم لنا أحباب بالبسمة نحبهم، وبالود نذكرهم، وبالشوق نراسلهم، وبظهر الغيب ندعو لهم، وفي القلب والروح نحتفظ بهم، فيارب احفظهم واجعلني وإياهم في جنة الخلد نلتقي

-اللهمّ إنّي توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم اغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء

-اللّهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينةً في الوجه، وقوةً في العمـل.

-اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.

-اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ.

-يا من أرجوله كل خير وأحبه في الله لاغير اللهم ابعد عنه كل شر واسعده مدى الدهر ويسر وسهل له كل أمر واغفر له ووالديه يوم الحشر بارك الله جمعك وسائر أيامك

- يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء

-اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا سامع النداء ويا مجيب الدعاء

-يا واسع الفضل ويا عظيم المنّة، نسألك اللهم أن ترزق إخواننا المهمومين فرجًا قريبًا وأمنًا دائمًا، وأن تُزيل وحشتهم وتخرجهم من الضيق إلى سعة رحمتك وعفوك.

-اللهم إنّي أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك اللهم قلبًا سليمًا وفكرًا قويمًا، وأرجوك يا ربّي أن تصرف عنّي هموم الدنيا وتُبعد عنّي الرزايا والبلايا والخطوب.

-اللهم من كان مريضا من أهلي وأحبتي فاشفه، ومن كان مهموما فأزل همه، ومن كان حزينا فأسعده، ومن كان يرجو توفيقك فوفقه.