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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غش تجاري.. برلماني يحذر من انتشار أجهزة كهربائية بها مشكلات فنية.. فيديو

أجهزة كهربائية
أجهزة كهربائية

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إنه التحذير من انتشار أجهزة كهربائية بها مشكلات فينة، معقبا: "غش تجاري معظمه يتم عن طريق الإنترنت".

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وأضاف النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "بعض المحلات الصغيرة تقوم بعمل تخفضيلات على اعتبار أن هذه البضاعة جاءت لهم من الخارج".

 

وأشار: "الأجهزة الكهربائية خطر جدا في البيت، وهناك بيت من البيوت حدث فيه حريق بسب بمثل هذه الأجهزة المغشوشة"، موضحا: "أجهزة الفرز الثاني تنتشر ما بين شاشات التلفزيون، والبوتجازات، وأجهزة الميكرويوف، والأفران الكهربائية، ويروج هؤلاء إلى أن هذه المنتجات تعرضت لمشاكل أثناء النقل تؤثر عليها، ما دفع الشركات المصنعة إلى استغلالها عن طريق بيعها بأسعار مخفضة بدلا من خسارة تكلفة إنتاجها، وهو ما يتنافى مع طبيعة السوق المصري الذي لا يعرف في سوق الأجهزة الكهربائية مصطلح "فرز تاني".


وأوضح أن أجهزة الفرز الثاني يعني التصنيع من مواد أقل كفاءة، أما ما يحدث في السوق المصري هو بيع أجهزة فرز أول مطابقة للمواصفات القياسية، إلا أنها نتيجة المصادفة تعرضت لخدوش أو كسور أو بها عيب فني ويتم بيعها بسعر منخفض مقابل هذا العيب".

 

وتابع: "في كثير من الأحيان يتم تصليح الأجهزة القديمة وإعادتها إلى طبيعتها الأولى وبيعها عبر صفحات السوشيال تحت شعار "أجهزة فرز ثاني"، وللأسف يقع المستهلك ضحية جشع تلك الصفحات".


وطالب النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة من جانب الأجهزة المعنية لمواجهة هذه الصفحات التي تستغل الضغوط الاقتصادية في التلاعب بالمواطنين، وتوعية المواطنين بمخاطر هذه الأجهزة التي تعاني في كثير من الأحيان من عيوب فنية أو عيوب صناعة.

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