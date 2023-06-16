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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على مواعيد المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة ، أن المكتبة المركزية الجديدة تقدم خدماتها للطلبة من داخل الجامعة أو خارجها . 

كما تقدم ايضا خدامتها لأعضاء هيئة التدريس و الباحثين وطلبة الدراسات العليا طوال أيام الأسبوع  ما عدا الجمعة من الساعة 9 صباحا حتى 5 عصرا . 

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، ستقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، والأستاذ محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفى محمد كامل، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

من جانبه أعرب الدكتور محمد الخشت عن اعتزازه وتقديره للصحفيين ودورهم في المجتمع، مؤكدًا على استعداد جامعة القاهرة الدائم للتعاون وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن لنقابة الصحفيين باعتبارها أحد أهم قلاع الرأي في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من توقيع البروتوكولات قريبًا بعد العرض على مجلس الجامعة والانتهاء من الإجراءات القانونية.

فيما قدم نقيب الصحفيين الشكر للدكتور الخشت، وقدم له الدعوة لزيارة نقابة الصحفيين لعقد ندوة ثقافية عن إسهاماته وكتاباته، خاصة في فلسفة الأديان ورؤيته حول تجديد الخطاب الديني، ووثيقة التنوير، وكتابه نحو تأسيس عصر ديني جديد، مؤكدًا على أن الدكتور الخشت واحد من أبرز المفكرين في تجديد الخطاب الديني.

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