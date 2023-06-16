عمرها آلاف السنين.. لغز أسوار من الحجارة الضخمة على طول نهر النيل في مصر

تعتبر الجدران الحجرية الموجودة في مصر والسودان من أكثر الهياكل القديمة التي شيدتها الحضارات القديمة وتمتد عبر المناظر الطبيعية.

ووفقا لموقع "iflscience" العلمي، وفي دراسة جديدة، شرح علماء الآثار بالتفصيل كيف شيد البشر بعض هذه الهياكل القديمة منذ أكثر من 3000 عام، وكانت تعتبر شكلًا قديمًا من أشكال الهندسة الهيدروليكية التي خففت من حدة نهر النيل.

وقد قام باحثون من جامعة أستراليا الغربية وجامعة مانشستر برسم ما يقرب من 1300 مما يسمى "النهر الأخضر" باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار والمسوحات الأرضية.

وتم غمر العديد من هذه الهياكل منذ ذلك الحين تحت مياه خزان السد العالي في أسوان، لذا فقد اعتمدوا أيضًا على يوميات مسافرين من القرن التاسع عشر، وخريطة عمرها 200 عام، وأرشيفات الصور الجوية التي التقطتها الخطوط الجوية الملكية البريطانية في عام 1934.

لغز أسوار من الحجارة على طول نهر النيل

ويشير التأريخ بالكربون المشع للهياكل إلى أن بعضها قد تم بناؤه منذ أكثر من 3000 عام ولعب دورًا مهمًا في نجاح الحضارة المصرية القديمة.

وتعتبر هذه الدراسة إضافة مهمة لفهمنا للحضارات القديمة وتمكننا من الاستفادة من التقنيات الحديثة لدراسة التاريخ وتاريخ الحضارات القديمة.

تم استخدام الجدران الحجرية الكبيرة في مصر والسودان لتأثير تدفق نهر النيل وتسهيل الملاحة عبر المنحدرات الغادرة. وتشير دراسة جديدة إلى أن هذه التقنية الهيدروليكية قديمة العهد لعبت دورًا مهمًا في تمكين المجتمعات من زراعة الغذاء والازدهار في المناظر الطبيعية الصعبة في النوبة لأكثر من 3000 عام.

وقال الدكتور ماثيو دالتون، مؤلف الدراسة الرئيسي، إن هذه الأنهار الضخمة ساعدت في ربط الناس في مصر القديمة والنوبة من خلال تسهيل حركة الموارد والجيوش والناس والأفكار أعلى وأسفل النيل.

وعلى الرغم من أن بناء الجدران الضخمة لم يتم في جميع العصور القديمة، تم اكتشاف أن طريقة ترويض الأنهار هذه لا تزال مستخدمة حتى اليوم، وقد تم بناء بعض الأخاديد في القرن العشرين.

أخاديد نهرية

وأضاف الدكتور دالتون أنه تم استمرار بناء شجيرات النهر حديثًا في السبعينيات، وأن الأرض التي تشكلت من بعض الجدران لا تزال مزروعة حتى اليوم.

وتسلط الدراسة الضوء على مدى تغير المناظر الطبيعية في شمال شرق إفريقيا على مدى آلاف السنين الماضية، حيث تم العثور على العديد من الأخاديد النهرية في المناطق التي أصبحت الآن أرضًا صحراوية قاحلة، مما يشير إلى أن الأنهار المفقودة كانت تتدفق هنا في الماضي. ويشك الباحثون في أن بعض الجدران قد شيدت استجابة لظروف المناخ المتغيرة بشكل كبير.

وأوضح الباحث المشارك في الدراسة البروفيسور جيمي وودوارد من جامعة مانشستر أن قنوات نهر النيل في السودان كانت لها قنوات متعددة في وقت سابق من عصر الهولوسين، وجف الكثير منها عندما انخفضت تدفقات الأنهار بسبب تغير المناخ. ويشير حدوث الجدران في القنوات التي جفت منذ آلاف السنين إلى أن بعض هذه الهندسة كانت استجابة لتضاؤل التدفقات والحاجة إلى توسيع منطقة النهر المناسبة للزراعة.