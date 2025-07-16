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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضعيف أمام العباءة السوداء.. أربعينية في محكمة الأسرة: جوزي عينه زايغة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

داخل محكمة الأسرة بمنطقة المعصرة العديد والعديد من الحكايات والقصص، بينهم من حضرت لطلب الطلاق للضرر والأخرى قاصدة الخلع وغيرهم بين قضايا إثبات النسب والنفقات المتعددة، وبين السيدات كانت س م الأربعينية، تلك السيدة التي إستغاثت بالمحكمة تطلب الخلع بسبب قيام زوجها بمعاكسة السيدات من الجيران، وعلاقاته المتعددة في المنطقة.

وسردت السيدة الأربعينية قصتها داخل محكمة الأسرة بالمعصرة، بأنها تزوجت قبل أكثر من 12 عام، وأنجبت من زوجها طفلين إلا أنه خلال أخر عامين علمت بعلاقاته المتعددة بالسيدات من المنطقة والمناطق الأخرى، وحين واجهته بالمعاكسات وعلاقاته قال لها "أنا بضعف قدام العبايات".

قصة الأربعينية داخل محكمة الأسرة

روت السيدة س م الأربعينية قصتها داخل محكمة الأسرة قائلة، بأنها تزوجت قبل 12 عام وبالتحديد في عام 2010، وكانت الزيجة تقليدية فقد تقدم زوجها لخطبتها ووافق الأهل وتزوجت بعد الخطوبة بثمانية أشهر، ثم أنجبت طفلين توأم بعد عامين من زواجها.

زوجة

وتستكمل السيدة في قصتها داخل محكمة الأسرة، بأنها بعد مرور قرابة 9 سنوات على زواجها كانت تشعر بنظرات زوجها إلى السيدات في الشارع وهو بجوارها، حتى كانت الصدفة حينما أمسكت بهاتفه في إحدى المرات وشاهدت إحدى المحادثات بينه وبين سيدة، ويخبرها فيها بأنه غير متزوج.

وتضيف السيدة الأربعينية بأنها واجهت زوجها بما شاهدته على هاتفه فقام إثر ذلك بالهروب من الأمر وأخبرها بأنها إحدى السيدات التي نصبت على أحد أصدقائه في أموال وأنه يستدرجها لمقابلتها واسترجاع حقوق صديقه، مشيرة إلى أنها لم تصدق ما قاله إلا أنها صمتت في هذه المرة.

مشكلات أسرية

سيدة تطلب الخلع في محكمة الأسرة

وأضافت السيدة س م داخل محكمة الأسرة أنها في إحدى المرات قبل عام وحين تواجدها في الشارع أوقفتها سيدة ترتدي عباية سوداء اللون وسألتها عن زوجها وعن أحواله وأنها لم تراه منذ أسبوع وكان حينها في إحدى الرحلات التابعة لعمله، واستغربت الزوجة من سؤال تلك السيدة.

وسألت الأربعينية زوجها حين عودته عن تلك السيدة فأخبرها بأنها من الجيران وقد طلبت مساعدته في إحدى المرات وقام بمساعدتها فهي تسأل من قبل الجيرة والإخوة، وقامت الزوجة بإخبار أشقاء زوجها بأفعاله الغريبة، وأخبروها بأن لا تخرب منزلها.

سيدة - أرشيفية

وأضافت السيدة الأربعينية أنها حضرت إلى محكمة الأسرة بمحض الصدفة، حيث خرجت مع زوجها في إحدى المرات فوجدت قرابة 5 أو 6 سيدات في المنطقة يلقون عليه السلام، وفي ذات الليلة وجدت محادثة على هاتفه بينه وبين سيدة يطلب مقابلتها للشكوى لها من زوجته "اللي هي أنا".

فقررت اللجوء إلى المحكمة بعدما لجأت إلى أسرتها وأسرة زوجها، لطلب الخلع وذلك إثر مشادة بينها وزوجها أخبرها خلالها بأنه يحب السيدات التي ترتدي العباءات السوداء.

محكمة الأسرة الخلع المعصرة قضية خلع قضايا الخلع

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