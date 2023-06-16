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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده .. أفلام ينتظر بيومي فؤاد عرضها قريبا

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

يعيش الفنان بيومي فؤاد كعادته حالة من النشاط الفني، على مستوى السينما والدراما، في الوقت الذي يحتفل فيه بعيد ميلاده الـ 57، بعدما أصبح جوكر لا يستغنى عنه النجوم.

ظهور بيومي فؤاد في عمل فني أصبح أمرا متوقعا دائما حتى أصبحت مشاركاته المتعددة مزحة يشارك فيها بنفسه، ولا تسبب له أي ضيق أو حرج. 

 

لمع نجم بيومي فؤاد بعد سنوات من المحاولة والمعافرة والتمثيل على خشبة المسرح وفي أدوار صغيرة، حتى منح الفرصة المناسبة للتالق. 

ويستعين نجوم الكوميديا الشباب بالفنان بيومي فؤاد بشكل دائم لأنه يضفي حالة من البهجة على القصة والمشاهد، إلى جانب خفة ظله وتمتعه بإقبال من الجمهور. 

وينتظر بيومي فؤاد عرض عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، بعدما بدأ بالفعل عرضه فيلمه "شوجر دادي" في السينمات حاليا، إلى جانب الصف الأخير الذي وقف فيه بجانب تيام مصطفى قمر في أولى بطولاته الفردية.

ويظهر بيومي فؤاد في عيد الأضحى خلال أيام بفيلم "مستر إكس" الذي يشارك في بطولته مع أحمد فهمي وهنا الزاهد وعدد من النجوم، وهو من الأعمال القوية هذا الموسم. 

أيضا يشارك بيومي فؤاد في فيلمي "مغامرات كوكو" مع الفنانة شيرين رضا، و"فوي فوي فوي" مع محمد فراج وهو أحد أبرز الأعمال المنتظرة خلال العام الحالي. 

ولا يتوقف بيومي فؤاد عن العطاء، فهو يصور حاليا فيلم "وش في وش" مع أبطال مسلسل الهرشة السابعة، وينتظر عرض فيلم "مندوب مبيعات"، والعميل صفر. 

بيومي فؤاد الهرشة السابعة الفنان بيومي فؤاد الفنانة شيرين رضا السينما والدراما

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