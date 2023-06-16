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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

آخر جمعة في فصل الربيع.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 16 يونيو 2023.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود البلاد، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

وذكرت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 


درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة، على محافظات ومدن مصر


العظمى الصغرى
القاهرة 37 27
العاصمة الإدارية 37 27
6 أكتوبر 38 28
بنهــــا 37 27
دمنهور 37 27
وادي النطرون 37 26
كفر الشيخ 36 26
المنصورة 37 27
الزقازيق 37 27
شبين الكوم 37 27
طنطا 36 26
دمياط 33 24
بورسعيد 32 24
الإسماعيلية 38 27
السويس 36 27
العريش 32 23
رفح 31 23
رأس سدر 38 25
نخل 34 18
كاترين 30 14
الطور 36 26
طابا 32 23
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 35 23
العلمين الجديدة 35 23
مطروح 30 22
السلوم 31 22
سيوة 36 26
رأس غارب 36 27
الغردقة 37 28
سفاجا 36 27
مرسى علم 38 28
شلاتين 36 26
حلايب 32 28
أبو رماد 34 27
رأس حدربة 35 26
الفيوم 38 27
بني سويف 38 27
المنيا 39 28
أسيوط 39 27
سوهاج 40 28
قنا 40 28
الأقصر 40 28
أسوان 41 29
الوادى الجديد 40 26
أبوسمبل 40 28
 

الأرصاد هيئة الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة طقس شديد الحرارة نهار ا

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