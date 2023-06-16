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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 شائعات صادمة عن خسارة الوزن.. زيت الزيتون والعسل أبرزها

أشهر الشائعات عن
أشهر الشائعات عن إتباع الريجيم وخسارة الوزن 

أحيانا نتبع بعض الأمور التي نعتقد أنها تساعد على خسارة الوزن، بمجرد أن نتخذ قرار اتباع حمية غذائية، ولكن هل جميعها تكون صحية.

 

أشهر الشائعات عن اتباع الريجيم وخسارة الوزن 

 

 

قال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية، إنه تنتشر العديد من الشائعات عند اتباع الحمية الغذائية وخسارة الوزن، ومن أشهر هذه الشائعات:

 

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_ زيت الزيتون :

يشاع أنه لا يحتوي على سعرات حرارية، لكن به نفس السعرات الحرارية الموجودة بالزيوت الطبيعية الأخرى مثل زيت الكانولا وزيت الذرة.

 

ويحتوي زيت الزيتون على أوميجا 3 وفيتامينات وقيمة غذائية عالية؛ لذلك يفضل استخدامه بدلا من الزيوت الأخرى وليس بسبب سعراته الحرارية، ويفضل الابتعاد تماما عن الزيوت المهدرجة؛ لضررها على الصحة.


_ التفاح الأخضر :

ويقال أنه يحتوي على سعرات حرارية سالبة، لكن الأمر غير حقيقي فهو يحتوي على سعرات أقل مقارنة بباقي الفواكه، كما يوجد به كمية سكر أقل وألياف تساعد على الشبع، ويفضل تناوله في الأنظمة الغذائية الصحية.

 

أشهر الشائعات عن إتباع الريجيم وخسارة الوزن 


_ عسل النحل :

يقال إنه لا يوجد به سعرات حرارية، والحقيقة أن هذا الأمر غير صحيح لكن السعرات ذات قيمة غذائية عالية ولا يتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل سريع أو تذبذب مستويات الأنسولين في الدم، ولكن يجب تناول كميات معتدلة منه، ويفضل تناوله بدلا من السكر الأبيض والبني في الأنظمة الغذائية.

 

_ الشكولاته الداكنة : 

يشاع أنها الحل الوحيد لرفع هرمونات السعادة وهى أفضل حل في حالة تغير المزاج، لكنها معلومة غير دقيقة؛ فإذا كانت تشعر الإنسان بالفرح، فالفاكهة أيضًا لها دور في رفع هرمونات السعادة، مثل الموز والبرقوق والأناناس.

 

_ نزول الصالات الرياضية للرجال فقط :

كثير ما سمعنا تحذير السيدات من ممارسة الرياضة التي يمكن أن تسبب ظهور عضلات مفتولة مثل الرجال، وهو أمر خاطيء؛ لأن نسبة هرمون الذكورة عند السيدات منخفضة جدًا ولا يمكن ظهور هذه العضلات إلا في حالة تناول هرمونات عن طريق الأدوية.

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