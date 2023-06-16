محافظ المنوفية: بدأنا في جني ثمار مشروعات حياة كريمة

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في كفر عشما بالشهداء، حيث تم تنفيذ (20) مشروع تنموي وخدمي بها بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة للمشروع القومي العملاق للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بقرى الريف المصري.



جاء ذلك بحضور، محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والمستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.



من جانبه أوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى حرص الدولة على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في جميع المحافظات لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها ، مشيراً الي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تخدم أكثر من ٦٠ مليون مواطن مصري في قري الريف.

وتفقد محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية مجمع الخدمات الحكومية بكفر عشما والذى يضم خدمات (التموين ، الشئون الاجتماعية ، السجل مدني، البريد، وحدة محلية ، الشهر العقاري، مجلس شعبي محلى ، مركز تكنولوجي ) فضلاً عن صالة انتظار خاصة بالمواطنين طبقاً لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى حجم الإنشاءات ونسب التنفيذ والتجهيزات التي تمت على أحدث مستوى وفق تطبيق النموذج الموحد الذي يتم استخدامه ليتلائم مع دورة العمل الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وميسرة تتضمن كافة عناصر الجودة والأمان ، وأكد وزير التنمية المحلية على اهتمام رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء لرقمنه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ثورة الإصلاح الإداري التي تقوم بها الدولة والارتقاء بالكوادر البشرية وتبسيط الإجراءات لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بالريف المصري.

كما قدم الوزير الشكر لمحافظ المنوفية والجهاز التنفيذي على الجهد المبذول على أرض الواقع وتقديم الدعم والمتابعة الدورية لمشروعات حياة كريمة كونه مشروع متميز وفريد من نوعه ، فضلاً عن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بشتى القطاعات بما يخدم المواطن المنوفى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الجولات الميدانية التي يقوم بها فخامة الرئيس السيسي لقرى " حياة كريمة " والتي كانت آخرها يوم الأربعاء الماضي في قرية الأبعدية بمحافظة البحيرة للتعرف على آراء المواطنين حول المشروعات المنفذة بالمبادرة الرئاسية ومتابعة تقديم الخدمات عبر مجمعات الصحة والخدمات الحكومية والزراعية .

وأكد محافظ المنوفية أن ما نشهده اليوم هو إنجاز حقيقي وتكليل للجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة لأهالينا بالمنوفية، وهو ما يُعد جزء من رؤية واستراتيجية بناء الجمهورية الجديدة تماشياً مع رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة يتم تنفيذها بقرى مركزي أشمون والشهداء بإجمالي 1606 مشروع خدمي وتنموي بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بإجمالي 81 قرية بجملة استثمارات تخطت 17 مليار جنيه.