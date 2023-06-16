عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة بأسيوط

إصابة 15 عامل معظمهم
إصابة 15 عامل معظمهم أطفال في إنقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 15 عاملا، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

 

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي ناحية قرية دشلوط ووجود مصابين.

 

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ربع نقل رقم "4731 ى ه د" على طريق دشلوط الغربى وأسفر الحادث عن إصابة " جمال. ش. أ" 20 عاماً، و شقيقه " يوسف " 25 عاماً، و " محمد. ح. أ" 60 عاما، و " محمد. ت. غ" 50 عاما، وتم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي. 

جنايات أسيوط تنظر محاكمة 4 موظفين بينهم 2 أمناء شرطة بمديرية الأمن

مرافعة نارية للنيابة في محاكمة متهمين بينهم 2 أمناء شرطة متهمون باختلاس 14 قطعة سلاح


كما أصيب "أشرف. ع. ت " 15 عامًا، و " كريم. أ. ن" 15 عاما، و"منتصر.س.ص" 17 عامًا، و"محمد.ا. ن" 18 عامًا،و " حمدي. أ. ن " 19 عاماً، و " أشرف. س. م" 19 عاماً، و " عامر. ح. أ " 14 عاماً، و " محمد. ص. م " 16 عاماً، و  شقيقه " هيثم. ص. م" 15 عاماً، و " محسن. ح. أ" 35 عاماً، و" ساميه. ح. س" 35 عاماً، وتم نقلهم إلى مستشفى ديروط المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة. 

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط إنقلاب سيارة بأسيوط حادث انقلاب سيارة بأسيوط ديروط مركز ديروط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاين ومعايا فيديوهات وإثباتات.. زوجة سعد الصغير تفجر مفاجأةٍ صادمة عن طلاقها

رغم شائعات الطلاق| أحمد سعد ينتظر مولودا من زوجته علياء بسيوني.. صور

الجرام يودع الـ2000 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

لاستعادة عرش إفريقيا.. رجل أعمال سعودي يقدم عرضا مغريا للوداد المغربي

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

بيلعب في نادي كبير.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لـ أحمد سيد زيزو

تفاصيل صادمة| أسرار جديدة تكشفها التحقيقات في جريمة الغدر بطبيب الساحل.. صور

الزوجة الثانية وسحر هدف الأهلي في الوداد| مرتضى منصور يواصل إطلاق قذائفه: "مشفناش جون عبدالمنعم"

موضوعات متعلقة

نفوق 25 رأس ماشية في حريق 4 منازل بأسيوط

نفوق 5 رؤوس ماشية في حريق حظيرة بأسيوط

ترشيحاتنا

بـ جاكيت على الجلد وتاتو مثير .. ظهور صادم لـ محمد رمضان

هل يجوز الإحرام عند زيارة مسجد الرسول أم لا؟ دار الإفتاء تجيب

مديرية أمن الجيزة تستعد لـ عيد الأضحى بـ حملات مكبّرة على الشوادر

دعوة كرم جبر لحضور العيد الوطنى 154 للصحافة العراقية | صور

الجيش الإسرائيلي يستعد لـ شن عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية

إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة بأسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب شهيرة لها فوائد غير متوقعة للبشرة.. تعالج التجاعيد وحب الشباب

الذكاء الاصطناعي يعجز عن منافسته.. نقاش يبهر الجميع ببراعته في الرسم| شاهد

إلهام شاهين تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

3 أنواع من اللحوم تقلل نسبة الكوليسترول في الدم.. احرص على تناولها

فيديو

جوع وعطش.. روشتة طبيب الشرقية بخصوص الوالدين تثير الجدل / فيديو جراف

هزة قوية تضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار.. فيديو

قبل حفل مشواري بالسعودية.. محطات مهمة في حياة محمد منير| شاهد

دماء على الثوب الأبيض.. سر مقتل طبيب الساحل ودفنه في عيادته / فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ