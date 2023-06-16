إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 15 عاملا، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي ناحية قرية دشلوط ووجود مصابين.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ربع نقل رقم "4731 ى ه د" على طريق دشلوط الغربى وأسفر الحادث عن إصابة " جمال. ش. أ" 20 عاماً، و شقيقه " يوسف " 25 عاماً، و " محمد. ح. أ" 60 عاما، و " محمد. ت. غ" 50 عاما، وتم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



كما أصيب "أشرف. ع. ت " 15 عامًا، و " كريم. أ. ن" 15 عاما، و"منتصر.س.ص" 17 عامًا، و"محمد.ا. ن" 18 عامًا،و " حمدي. أ. ن " 19 عاماً، و " أشرف. س. م" 19 عاماً، و " عامر. ح. أ " 14 عاماً، و " محمد. ص. م " 16 عاماً، و شقيقه " هيثم. ص. م" 15 عاماً، و " محسن. ح. أ" 35 عاماً، و" ساميه. ح. س" 35 عاماً، وتم نقلهم إلى مستشفى ديروط المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.