عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ذكري تأسيس أوبك.. تصريحات هامة لوزير الطاقة السعودي

وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي

أثنى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان علي متانة العلاقات السعودية العراقية، مؤكدا أن ما يربط البلدين ليس أنابيب وخطوط كهرباء فقط، بل أسر وقبائل وتاريخ وأنساب تتجدد كل يوم، لأنها في الوجدان ولم يتم التخلي عنها.

جاء ذلك  خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس أوبك في بغداد، اليوم الجمعة، واصفا العلاقة بين البلدين بالمثل الشعبي العراقي "ما كو زي العلكة بالشعر". 

وقال أيضا: "نحن موجودون هنا اليوم، وكنا في هذا المكان منذ 63 عاماً.. جمعتنا أُخوتنا ومحبتنا ومصالحنا المشتركة".

ونوه  وزير الطاقة إلى أن المملكة صاحبة اقتراح تأسيس "أوبك بلس"، مؤكداً أن التحالف و"أوبك" هدفهما تحقيق استقرار أسواق النفط.

وابان أن أوبك بلس نجحت في تجنب أزمة الطاقة عام 2020، مبيناً أن التوافق هو المبدأ الأساسي الذي تعمل به المنظمة، ولولاه لما تمكنوا من الحفاظ على استقرار الأسواق، في ظل التقلبات الاقتصادية وعدم اليقين الذي يعاني منه العالم.

وبيّن الأمير عبد العزيز أنهم تمكنوا مع الشركاء في "أوبك بلس" من تعزيز إمكانياتهم واكتشاف قدرات إضافية، وصنعوا مواقع وأهمية إستراتيجية عادت بالنفع على الخليج والعالم العربي.

وأشار إلى أن قرار "أوبك بلس" الأسبوع الماضي تم بتوافق جماعي سيعيد لـ"أوبك" و"أوبك بلس" ترتيب وضعهما الداخلي، متمنياً أن يحتفل مَن يأتون بعدهم بمرور 100 عام على المنظمة وتسيُّدها لتكون من أهم المنظمات العالمية.

وزير الطاقة السعودي: اتفاق أوبك + الأخير يشمل إصلاحًا شاملاً

وزير الطاقة السعودي: لا نلتفت للانتقادات بشأن تنامي العلاقات السعودية الصينية

الأمير عبد العزيز بن سلمان السعودية العلاقات السعودية العراقية وزير الطاقة السعودي العالم العربى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

بـ ألفاظ خارجة | خناقة وبلطجة أمام مول طلعت حرب .. فيديو

الأهلي تصنيف أول | الكاف يعلن موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

بـ توجيه مرتضى منصور | موسم ناري للزمالك بـ 7 صفقات سوبر

انتهت بـ بلوك .. خلافات عائلية بين هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته

لاستعادة عرش إفريقيا.. رجل أعمال سعودي يقدم عرضا مغريا للوداد المغربي

كنت عايزه يحصل لحظة إعدام قاتل بنتي| طلب مثير من والد نيرة أشرف

غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع "المطبعة" بالاتجاهين.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أمين عام «أوبك» يؤكد أهمية الدور التاريخي للدول الخمس المؤسسة للمنظمة

تقرير أوبك الشهري: رفع توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.3% في 2023

ترشيحاتنا

عروض احترافية للاعب | موعد تحديد مصير طارق حامد مع اتحاد جدة

دعاء شهر ذي الحجة مكتوب.. أفضل أيام الله وأقسم بها في كتابه

أردوغان يحاكم "حزب الشعب" بينهم المرشح السابق كليتشدار أوغلو

لليوم الثاني.. القبض على مصريين بالسعودية لترويجهم لحملة حج وهمية

أخبار الأهلي.. عرض إسباني لعبد المنعم وكولر يعود غدا وكاف يزف بشرى سارة

الزمالك اليوم..7 صفقات سوبر والمادة 89 تهدد مرتضى منصور وعروض احترافية لزيزو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تريليتشا كيك بالمانجو

عدوكم الأول.. حسام موافي يحذر مرضى ضغط الدم من الملح| اعرف السبب

4 علامات تظهر على الجلد.. مؤشرات الإصابة بـ مرض الكبد الدهني

حيرت علماء الأرض.. سر الابتسامة الحزينة لـ"الموناليزا" وسبب رسم اللوحة

فيديو

سرقة أغانيه وحياته الشخصية.. تامر عاشور يفتح خزائن أسراره

فرص واعدة .. صفقة قطرية مصرية في 7 فنادق تاريخية | فيديو جراف

بسبب الآيس كريم .. تفاصيل مؤلمة باللحظات الأخيرة في حياة طفلتين |فيديو

الكيلو بـ 150 جنيها.. مفاجأة في أسعار الأضاحي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ