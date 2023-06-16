في ذكري تأسيس أوبك.. تصريحات هامة لوزير الطاقة السعودي

أثنى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان علي متانة العلاقات السعودية العراقية، مؤكدا أن ما يربط البلدين ليس أنابيب وخطوط كهرباء فقط، بل أسر وقبائل وتاريخ وأنساب تتجدد كل يوم، لأنها في الوجدان ولم يتم التخلي عنها.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس أوبك في بغداد، اليوم الجمعة، واصفا العلاقة بين البلدين بالمثل الشعبي العراقي "ما كو زي العلكة بالشعر".

وقال أيضا: "نحن موجودون هنا اليوم، وكنا في هذا المكان منذ 63 عاماً.. جمعتنا أُخوتنا ومحبتنا ومصالحنا المشتركة".

ونوه وزير الطاقة إلى أن المملكة صاحبة اقتراح تأسيس "أوبك بلس"، مؤكداً أن التحالف و"أوبك" هدفهما تحقيق استقرار أسواق النفط.

وابان أن أوبك بلس نجحت في تجنب أزمة الطاقة عام 2020، مبيناً أن التوافق هو المبدأ الأساسي الذي تعمل به المنظمة، ولولاه لما تمكنوا من الحفاظ على استقرار الأسواق، في ظل التقلبات الاقتصادية وعدم اليقين الذي يعاني منه العالم.

وبيّن الأمير عبد العزيز أنهم تمكنوا مع الشركاء في "أوبك بلس" من تعزيز إمكانياتهم واكتشاف قدرات إضافية، وصنعوا مواقع وأهمية إستراتيجية عادت بالنفع على الخليج والعالم العربي.

وأشار إلى أن قرار "أوبك بلس" الأسبوع الماضي تم بتوافق جماعي سيعيد لـ"أوبك" و"أوبك بلس" ترتيب وضعهما الداخلي، متمنياً أن يحتفل مَن يأتون بعدهم بمرور 100 عام على المنظمة وتسيُّدها لتكون من أهم المنظمات العالمية.