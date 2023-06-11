وزير الطاقة السعودي: لا نلتفت للانتقادات بشأن تنامي العلاقات السعودية الصينية

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ، أن هناك إعلان قريب عن استثمارات سعودية صينية مشتركة.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، خلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني المقام في الرياض :" الطلب على النفط في الصين يتزايد ، و لا نلتفت للانتقادات بشأن تنامي العلاقات السعودية الصينية ".

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن هناك رغبة متبادلة بين الدول العربية والصين لتطوير الشراكة والتعاون.

وأضاف بن فرحان ، في مؤتمر الأعمال العربي الصيني المقام في الرياض، :" الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للدول العربية بـ430 مليار دولار"

وأضاف وزير الخارجية السعودي: زيارة الرئيس الصيني للرياض زادت من توطيد العلاقات الثنائية، مشيرا إلي أن الأعمال فرصة لتعزيز الصداقة العربية الصينية.