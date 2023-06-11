وزير الخارجية السعودي: الصين الشريك التجاري الأكبر للدول العربية بـ430 مليار دولار

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن هناك رغبة متبادلة بين الدول العربية والصين لتطوير الشراكة والتعاون.

وأضاف بن فرحان في مؤتمر الأعمال العربي الصيني المقام في الرياض، :" الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للدول العربية بـ430 مليار دولار"

وأضاف وزير الخارجية السعودي: زيارة الرئيس الصيني للرياض زادت من توطيد العلاقات الثنائية، مشيرا إلي أن الأعمال فرصة لتعزيز الصداقة العربية الصينية.

وكان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، قد اجتمع بوزيرَ الخارجية والمغتربين في لبنان عبدالله بوحبيب، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وبحسب صحيفة سبق السعودية؛ فقد قدّم وزيرُ الخارجية شكرَ القيادة وتقديرها لكافة الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية المختصّة في لبنان، على سرعة تجاوبها في تحرير المواطن السعودي المختطف هناك.