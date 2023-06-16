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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد 38 درجة| إعلان رسمي من الأرصاد بشأن عودة الحرارة إلى طبيعتها

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا السبت ، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، لتسجل 38 درجة مئوية. 

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الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس 22 يونيو


وأضافت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يسود البلاد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على باقي أنحاء البلاد خلال فترات الليل، بالإضافة إلى نشاط نسبي للرياح في معظم محافظات الجمهورية.

 

درجات الحرارة 


وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن جواء الطقس على مدار الأسبوع مستقرة، نافية حدوث أي تقلبات جوية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترات الظهيرة وتناول السوائل وارتداء غطاء الرأس، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية بداية من يوم الأحد القادم لتسجل 33 درجة مئوية. 
 

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