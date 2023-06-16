عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"يارا الصعيدي" ابنة المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ تحصد ذهبية الجمهورية للتايكوندو

يارا الصعيدي
يارا الصعيدي

توجت يارا الصعيدي لاعبة تايكوندو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، بالمركز الأول حاصدة ذهبية بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 14 سنة منافسات وزن تحت 152 سم وأقيمت الفعاليات في صالة جامعة حلوان الرياضية بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 100 نادى وهيئة رياضية على مستوى الجمهورية التي ينظمها الاتحاد المصري للتايكوندو تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ : وصول برّيمة توصيل الغاز لـ قرى بيلا والحامول |صور

كفر الشيخ.. تنس طاولة أبو قطفة الأول فى ختام دورى اتحاد مراكز شباب مصر

وهنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعبة يارا الصعيدي لاعبة تايكوندو مطوبس التي استطاعت أن تتغلب على منافسيها من أندية وادي دجلة وسبورتنج، الصيد بالدقي، هليوبوليس، المصري البورسعيدي، أسوان والشلالات ونالت إعجاب المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو خلال المنافسات.

كما وجه التهنئة إلى لاعبي المشروع القومي بكفر الشيخ بقيادة عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف على المشروع القومي للموهبة بالمحافظة والجهاز الفني للعبة التايكوندو بمطوبس، بقيادة كابتن محمود الشهاوي المدير الفني، وميمي الأمشيطى مدرب الأبطال.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الاتحاد المصري للتايكوندو الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال عنيف يضرب فرنسا ولا أنباء عن ضحايا

شوية من حظ الأهلي | ماجي الحلواني توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

الأهلي تصنيف أول | الكاف يعلن موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

وفاة الأخ الثالث للطفلين ضحية الآيس كريم في سوهاج

سمكة قرش تلتهم يد غطاسة ماهرة في جزر الباهاما.. ماذا حدث؟

سأغتنمها فورًا.. بيرسي تاو يصدم الجماهير بشأن بقائه مع الأهلي

أحمد حسن: عرض خليجي مغرٍ لحارس مرمى الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ : وصول برّيمة توصيل الغاز لـ قرى بيلا والحامول |صور

إزالة 220 تعدياً على مساحة 43 فداناً و47 ألف متر بكفر الشيخ

غدا.. 18 مرشحا يتنافسون في انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بقرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ.. تنس طاولة أبو قطفة الأول فى ختام دورى اتحاد مراكز شباب مصر

إجراء الكشف الطبي على 1513 مواطناً خلال قافلة حياة كريمة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات في بلطيم.. صور

نقابة مهندسي كفر الشيخ تكرم حفظة القرآن الكريم.. صور

ترشيحاتنا

عطل فني يضرب واتساب وفيسبوك في العالم

سيارة مسرعة تدهس 20 شخصا في سويسرا وبيان عاجل من الشرطة

حافظ على وقتك ومجهودك.. 3 طرق لتحويل فيديو YouTube لنص مكتوب اعرف الخطوات

حيرت علماء الأرض.. سر الابتسامة الحزينة لـ"الموناليزا" وسبب رسم اللوحة

السعودية تستقبل روادها الفضائيين بعد نجاح مهمتم

كاف يقدم هدية خاصة للأهلي والوداد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي: 40% من المصابين بهذا المرض لا يعانون أي أعراض

عرض إسباني وآخر إنجليزي.. عملاقا أوروبا يريدان ضم محمد عبد المنعم | التفاصيل

5 شائعات صادمة عن خسارة الوزن.. زيت الزيتون والعسل أبرزها

تحذير من تناول طاجن الأرز المعمر .. تعرف على السبب

فيديو

بعد البئر.. اكتشاف أثري جديد في منطقة السيدة عائشة

سرقة أغانيه وحياته الشخصية.. تامر عاشور يفتح خزائن أسراره

فرص واعدة .. صفقة قطرية مصرية في 7 فنادق تاريخية | فيديو جراف

بسبب الآيس كريم .. تفاصيل مؤلمة باللحظات الأخيرة في حياة طفلتين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ