"يارا الصعيدي" ابنة المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ تحصد ذهبية الجمهورية للتايكوندو

توجت يارا الصعيدي لاعبة تايكوندو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، بالمركز الأول حاصدة ذهبية بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 14 سنة منافسات وزن تحت 152 سم وأقيمت الفعاليات في صالة جامعة حلوان الرياضية بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 100 نادى وهيئة رياضية على مستوى الجمهورية التي ينظمها الاتحاد المصري للتايكوندو تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وهنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعبة يارا الصعيدي لاعبة تايكوندو مطوبس التي استطاعت أن تتغلب على منافسيها من أندية وادي دجلة وسبورتنج، الصيد بالدقي، هليوبوليس، المصري البورسعيدي، أسوان والشلالات ونالت إعجاب المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو خلال المنافسات.

كما وجه التهنئة إلى لاعبي المشروع القومي بكفر الشيخ بقيادة عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف على المشروع القومي للموهبة بالمحافظة والجهاز الفني للعبة التايكوندو بمطوبس، بقيادة كابتن محمود الشهاوي المدير الفني، وميمي الأمشيطى مدرب الأبطال.