سرقت شقى عمره.. تفاصيل مثيرة وراء تخلص شخص من طليقته بالأزبكية

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستدراج طليقته وقتلها بعدة طعنات نافذة انتقاما منه بسبب استيلائها على محتويات شقته بالأزبكية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وتكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك وإعداد تقرير مفصل.

وكان لم يجد مواطن وسيلة للانتقام من طليقته التي استولت على محتويات شقته بالأزبكية سوى قيامه باستدراجها وقتلها بعده طعنات نافذة لتلقي مصرعها في الحال .

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واداة الجريمة ، بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تلقي قسم شرطة الازبكية بلاغاً من الاهالي بالعثور علي جثة سيدة ملقاة بالطريق العام غارقة في دمائها .

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة الانتقال والفحص لكشف ملابسات البلاغ وضبط مرتكبيه.

‏وتبين من الفحص ان طليقها وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطه وأقر بارتكاب الواقعة واتهامها بالاستيلاء على محتويات منزله بعد انفصالهما .

‏وأضاف المتهم في اقواله أنها كانت تعيش معه بصحبة ابنائهم بعد الانفصال وقبل الحادث عاد إلى المنزل ليكتشف قيامها بسرقة محتويات الشقة وظل يبحث عنها الا عثر عليها وسدد لها عدة طعنات نافذة لتسقط غارقة في دمائها وتلقى مصرعها في الحال ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة التحقيق.