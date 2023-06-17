أخبار مصر على مدار 24ساعة.. جولات مكوكية للرئيس يختمها بتفقد تطوير طرق القاهرة ومحاورها

أخبار مصر.. أجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

الرئيس السيسي لا يعرف الراحة| 72 ساعة مكوكية بين الابعادية بالبحيرة وبرج العرب وميناء الإسكندرية.. وختامها بتفقد طرق ومحاور القاهرة الكبرى

جولات داخلية أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ٧٢ ساعة ما بين البحيرة وبرج العرب والإسكندرية ومتابعة الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، بدأت منذ الأربعاء الماضي واستمرت حتى ساعات قليلة مضت من اليوم الجمعة، لتؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة كل صغيرة وكبيرة تهم المواطن المصري.

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى| صور

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

تحديات وآمال المنظومة الصحية على طاولة الحوار الوطني في أسبوعه الثالث

عقد الحوار الوطني يوم الخميس 15 يونيو 2023م جلسة نقاشية ممتدة للمحور المجتمعي حول موضوع الرعاية الصحية بين التحديات والآمال منظومة التأمين الصحي الشامل - النظام الصحي بأنواعه المختلفة الحكومي والأهلي والخاص والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة، وذلك بقاعة (1) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

الرئيس السيسي كلّفني بذلك | تصريح مهم من مصطفى مدبولي في أوكرانيا

القى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، بحضور رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة مع الرئيس الأوكرانى فى العاصمة الأوكرانية كييف، ضمن المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية-الأوكرانية، وبحضور سامح شكرى، وزير الخارجية.

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس 22 يونيو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقـس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، حار على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

أعضاء النيابة الإدارية المعينون يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل .. غدا

يشهد المستشار عمر مروان وزير العدل غدا بمقر الوزارة بلاظوغلي حلف اليمين القانونية لدفعتي ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ من المعينين جدد بوظيفة معاون نيابة إدارية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

"السياحة" تتابع التحول نحو المدفوعات غير النقدية بالمواقع الأثرية في الأقصر

قام الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي بزيارة لمحافظة الأقصر لمتابعة تنفيذ مرحلة التحول الشامل نحو المدفوعات غير النقدية بالمواقع الأثرية والمتاحف بها.

بصوت علي جمعة بالإذاعة | القومي للمرأة يطلق حملة إعلامية للتوعية بالعنف

أطلق المجلس القومي للمرأة حملة اعلامية للتوعية بقضية العنف ضد المرأة ، تبث عبر المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر إستماعاً ووصولا للمستمعين، بأداء صوتى لفضيلة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق والاعلامية نشوى الحوفى، بالإضافة الى فيديوهات يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، وذلك بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان وهيئة الامم المتحدة للمرأة والاتحاد الاوروبي.

الصحة: تخصيص 3 أرقام لتسهيل تواصل الحجاج مع البعثة الطبية بالأراضي المقدسة

أعلنت وزارة الصحة والسكان تخصيص 11 عيادة للبعثة الطبية المصرية للحج، لتقديم خدمات الكشف وصرف علاج «مجانا» للحجاج المصريين، خلال موسم الحج لعام «2023 مـ - 1444 هـ».