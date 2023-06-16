عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"السياحة" تتابع التحول نحو المدفوعات غير النقدية بالمواقع الأثرية في الأقصر

معبد الأقصر
معبد الأقصر

قام الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي بزيارة لمحافظة الأقصر لمتابعة تنفيذ مرحلة التحول الشامل نحو المدفوعات غير النقدية بالمواقع الأثرية والمتاحف بها.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل وتفعيلاً لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية، لاسيما بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية.

وأوضح د. خالد شريف أن هذه المرحلة شملت تسعة مواقع أثرية بمدينة الأقصر وهي معابد الكرنك، والأقصر، وحتشبسوت، ووادي الملوك، ووادي الملكات، ومنفذي تذاكر القرنة، وطريق الكباش بالإضافة إلى متحفي الأقصر والتحنيط، حيث يتم شراء تذاكر الدخول بها باستخدام الكروت البنكية، ومنع شرائها نقديًا.

وعلى هامش تواجده بالمحافظة التقي مساعد الوزير بالدكتور محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، حيث تناقشا حول مستجدات سير العمل بمنظومة الدفع غير النقدي بالمواقع الأثرية والمتاحف بالمحافظة، وحضر اللقاء الأستاذة آلاء سمير رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالمجلس الأعلى للآثار ود. باسم إبراهيم مدير عام إدارة تطوير الخدمات للسائحين الزائرين بوزارة السياحة والآثار.

وخلال اللقاء أشاد نائب المحافظ بما تم من إلغاء كامل للسداد النقدي موضحا أن هذا هو التوجه في أغلب دول العالم حاليا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية لشراء تذاكر عدد من المواقع الأثرية والمتاحف وهي منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي والمسلة الناقصة ومعابد إدفو وفيلة وكوم أمبو وأبو سمبل والنوبة والمتحف المصري بالتحرير.

مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي السياحة والاثار المدفوعات غير النقدية بالمواقع الأثرية آثار التحنيط الدفع غير النقدى الدكتور خالد شريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ2000 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

الزوجة الثانية وسحر هدف الأهلي في الوداد| مرتضى منصور يواصل إطلاق قذائفه: "مشفناش جون عبدالمنعم"

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

خاين ومعايا فيديوهات وإثباتات.. زوجة سعد الصغير تفجر مفاجأةٍ صادمة عن طلاقها

رغم شائعات الطلاق| أحمد سعد ينتظر مولودا من زوجته علياء بسيوني.. صور

لاستعادة عرش إفريقيا.. رجل أعمال سعودي يقدم عرضا مغريا للوداد المغربي

هدية الحكومة للمواطنين قبل العيد.. مواعيد صرف مرتبات يونيو

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

انتهت بـ بلوك .. خلافات عائلية بين هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته

لن ينجحوا.. تصريح صادم من بوتين بعد هجوم أوكرانيا المضاد

فضل العشر من ذي الحجة .. اغتنم 8 أعمال صالحة تفتح أبواب الجنة

خبراء يكشفون حقيقة تورط روسيا في إنفجار سد كاخوفكا

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

تشوه في المخ.. نجاح جراحة نادرة لطفل داخل رحم الأم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خيالي| حقيقة تعاقد سيرجو راموس مع الأهلي السعودي.. تفاصيل المفاوضات

بعد وفاة طفلتين بسبب الأيس كريم.. تحذير من تناوله بهذه الحالة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج.. أحلى من المطاعم

نشرة المرأة و الصحة| 10 صور تكشف إطلالات شقيقة محمد صلاح...معلومات خطيرة عن وباء يهدد العالم .. احرص على شراء هذه المستلزمات بشنطة الحج

فيديو

بسبب الآيس كريم .. تفاصيل مؤلمة باللحظات الأخيرة في حياة طفلتين |فيديو

الكيلو بـ 150 جنيها.. مفاجأة في أسعار الأضاحي.. فيديو

جوع وعطش.. روشتة طبيب الشرقية بخصوص الوالدين تثير الجدل / فيديو جراف

هزة قوية تضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ