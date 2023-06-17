سويلم: التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لإدارة جميع عناصر المنظومة المائية

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لاستعراض أهم أعمال وأنشطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ورؤية العمل خلال الفترة المقبلة.

وصرح سويلم بأنه يتابع بشكل مستمرة أعمال التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف لتحقيق الإدارة المثلى لجميع عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع للوفاء بالاحتياجات المائية لجميع المنتفعين، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.

وأوضح وزير الري أنه يجرى حالياً تنفيذ عدد من المحطات، حيث تجرى تجارب التشغيل لمحطتي تل العمارنة 1- 2 بمحافظة المنيا، وأعمال إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، وفي إطار رفع كفاءة الشغيل لوحدات الطلمبات بالمحطات، فإنه يجري حاليا أعمال تأهيل 46 صندوق تروس بعدد من المحطات.

وذكر أنه تدعيما للنقاط الساخنة ولدعم المنتفعين، فإنه جار الانتهاء من توريد وتركيب 12 محركا كهربائيا، و8 محولات ولوحات كهربائية لمحطات الشلوفة على ترعة الشلوفة، ما ساهم بشكل فعال في حسم الشكاوى بالمنطقة.

كما تم إسناد أعمال توريد وتركيب 4 ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النصر 2 ومصرف 4 البطس الجديدة ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة العربية للتصنيع، كما تم الاستلام الابتدائي لمحطة دير السنقورية بالمنيا ومحطة إسنا 1 الجديدة بالأقصر ومحطة بنى صالح ببنى سويف ومحطة جنوب بورسعيد بمحافظة بورسعيد.

كما تم الانتهاء من أعمال الاستلام النهائي لمحطتي بحر البقر وشادر عزام ضمن منظومة معالجة بحر البقر لنقل 5.60 مليون متر مكعب يومي لمحطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى.

وفي إطار دعم التصنيع المحلي وترشيد الانفاق بالعملة الأجنبية، فإنه يتم التعاون مع المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع في أعمال تصنيع قطع الغيار الميكانيكية للمحطات، كما تم إصدار أمر الإسناد لعملية توريد وتركيب 25 صندوق تروس، وإنهاء إجراءات البت الفني والمالي لعملية توريد وتركيب محركات كهربائية لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات وتجنب أي أعطال.

وجار طرح عملية توريد وتركيب 23 ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات المصلحة لضمان سلامة وكفاءة التشغيل للمحطات والمحافظة على وحدات الطلمبات وتقليل فترات الأعطال، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطة الحامول ومحطة سماتاى ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر تمهيدا لطرح أعمال تنفيذ المحطتين، كما أنه جار طرح إنشاء محطة النصر (5).

واستعرض سويلم في التقرير الإجراءات المتخذة لتدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ التابعة للمصلحة بـ5 مراكز طوارئ رئيسية منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول، وهى مراكز “مريوط – الوادي – أبو سكين – سيناء – كوم أمبو”، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع مثل “أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة”، بالإضافة لامتلاكها وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (0.25 – 4.00) م٣/ث ، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين 100 كيلو فولت أمبير إلى 2.50 ميجا فولت أمبير ، حيث إنه جار أعمال البت لتوريد 25 وحدة طوارئ لتدعيم مراكز الطوارئ لمواجهة موسم أقصى الاحتياجات وموسم الأمطار والسيول وأي ازدحامات مائية.

كما استعرض الإجراءات المتخذة لدعم الورش التابعة للمصلحة وتوفير مستلزمات التشغيل لـ12 ورشة رئيسية تتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات “الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - أسوان - نجع حمادي - المنيا - توشكى”، والمزودة بمعدات وآلات وأدوات ذات تقنيات حديثة، يتم خلالها إعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير احتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية والكراسي النحاس والسبيكة، وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات، وإجراء أعمال العمرات لمهمات.

كما استعرض إجراءات دعم وتطوير المعامل الهندسية الرئيسية التابعة للمصلحة، والمسئولة عن أعمال الاختبارات الكهربائية والمعايرة والضبط الدوري لأجهزة التحكم للتدخل السريع عند الأزمات، والمزودة بأحدث الأجهزة لقياس الاهتزازات وضبط المحورية.

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