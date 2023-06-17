السعودية.. المركز الوطني للنخيل ينفي معالجة التمر بالإشعاع أو الليزر

للتفتيح..

نفى المركز الوطني للنخيل والتمور في السعودية صحة المعلومات ومحتوى مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، حول أن التمور الفاتحة اللون معالجة بالإشعاع أو الليزر.

وجاء في بيان المركز المنشور على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: "بالإشارة إلى المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن التمر المكنوز ذا اللون الفاتح معالج بالليزر؛ فإن المركز يؤكد عدم صحة هذه المعلومات شكلاً ومضموناً"، بحسب ماذكرت صحيفة “سبق” السعودية.

وقال أيضا: "لون التمور بشكل عام يتأثر بعدة أسباب، أهمها العوامل الطبيعية والمناخية لمناطق الإنتاج، كنسبة الرطوبة ودرجات الحرارة وطبيعة التربة، والتي لها تأثير مباشر على لون الثمار، فكلما زادت الرطوبة والحرارة يميل اللون إلى الداكن، وكلما كان الجو جافًا والتربة غير طينية يميل اللون إلى الفاتح، إضافة إلى بعض الممارسات التي تؤثر على لون الثمار كبرامج التسميد وطبيعة اللون الأساس لصنف التمر".

وشدد المركز على أهمية اعتماد التخزين من خلال التبريد أو التجميد، لكونه يساعد على احتفاظ التمور بلونها الأصلي حسب طبيعة الإنتاج.

كما أوصى المركز بأهمية الممارسات الزراعية الجيدة كالتخفيف وترشيد استهلاك التمور وغيرها، والتي من الممكن لكل مزارع الحصول عليها من أكاديمية النخيل والتمور الإلكترونية، وهي إحدى المنصات التي يشرف عليها المركز الوطني للنخيل والتمور لرفع إنتاجية المزرعة.

وشدد المركز على أهمية عدم الانسياق خلف الشائعات والأخبار المغلوطة، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.