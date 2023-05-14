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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مركز البحوث: سعر كيلو التمر المصري يصل إلى 10 دولارات

صدى البلد

كشف الدكتور عز الدين جاد، مدير المعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية، تفاصيل إعلان مصر عن افتتاح أكبر مزرعة نخيل تمور في العالم بمساحة 132 ألف كيلو مربع؛ على هامش افتتاح مشروع شرق العوينات، بحضور الرئيس السيسي.

وقال عز الدين جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر يوجد بها 16 مليون نخلة مُثمرة، وتم زراعة مليون ونصف نخلة.

وأضاف الدكتور عز الدين جاد، مدير المعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية، مساء اليوم الأحد، أنه سيتم إضافة ما بين 120 - 150 ألف طن تمور سنويًا؛ بعد إضافة مليون ونصف المليون نخلة جديدة، مؤكدًا أنه سيتم بيع التمور في الخارج عبر التصدير بأسعار 3 دولار و5 دولارات و10 دولارات للكيلو.

وتابع الدكتور عز الدين جاد، مدير المعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية، أن هناك إقبال من الخارج لشراء التمور المصرية، مشيرًا إلى أن تصدير التمور للخارج سيُمثل إضافة للاقتصاد المصري.

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