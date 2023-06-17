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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الثانوية العامة 2023 | نصائح ذهبية لتقفيل امتحان اللغة العربية غدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قدم الدكتور تامر شوقي خبير التعليم والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، عددا من النصائح الهامة لطلاب الثانوية العامة 2023 الذين يستعدوا لاداء امتحان اللغة العربية بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية صباح غد الأحد.

حيث قال الدكتور تامر شوقي خبير التعليم والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس في تصريحات له على جروب حوار مجتمعي تربوي ، يؤدي الطلاب غدا امتحان اللغة العربية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، وبهذه المناسبة لابد من التأكيد على ان امتحان اللغة العربية يختلف تماما عن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع من حيث عدة نقاط أبرزها إضافة الاسئلة المقالية 

وأضاف الدكتور تامر شوقي خبير التعليم والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ،  أنه لابد لطلاب الثانوية العامة 2023 مراعاه بعض الامورغدا الأحد وهي :

  • الوعي بأن مادة اللغة العربية من المواد ذات الدرجات الأكبر ( ٨٠) درجة وبالتالي فهي تمثل مادة مهمة جدا من ناحيتين( تجميع درجات من خلالها ؛ وكونها مادة مؤهلة لدخول بعض الكليات مثل الالسن )

 

  • الوعي بأن ما تعانيه من قلق هو شيء طبيعي وان شاء الله سيزول بمجرد البدء في حل الاسئلة 
    . تجنب الأخطاء التي وقعت فيها خلال الامتحانين السابقين مثل كتابة البيانات او وضع اكثر من علامة اكس علي اكثر من إجابة

 

  • الوعي بأن الامتحان يشمل ٥٥ سؤالا منها ٤ أسئلة  مقال قصير تشمل سؤالا واحدا  من ٤ درجات و٣ أسئلة بدرجتين و ٥١ سؤالا اختيار من متعدد منها   ٣٢ سؤالا بدرجة واحدة ١٩ سؤالا  بدرجتبن

 

  • ضع في اعتبارك ضرورة الاهتمام بالأسئلة ذات الدرجات الأكبر وعدم التفريط فيها خاصة السؤال ذو الاربع درجات

 

  • ضع في اعتبارك أهمية الإجابة الصحيحة علي أسئلة الاختيار من متعدد ذات الدرجتين لعدة  أسباب( منها انها لها نفس درجات الثلاث أسئلة مقالية ولكنها اسهل نسبيا في الإجابة  لانك تختار إجابة ولا تكتب خطوات وبالتالي وجب الحرص في اختيار تلك الإجابة؛ كما أن سؤال الاختيار من متعدد ذو الدرجتين يعادل الإجابة علي سؤالين اختيار من متعدد كل منهما ذو درجة واحدة)

 

  • علي الرغم من أن عدد أسئلة الاختيار من متعدد ذات الدرجة الواحدة (٣٢ سؤالا) اكبر من عدد أسئلة الاختيار من متعدد ذات الدرجتين(١٩ سؤالا )  الا ان مجموع أسئلة الاختيار من متعدد ذات الدرجتين (٣٨ درجة )  اكبر من مجموع درجات الاسئلة ذات الدرجة الواحدة (٣٢ درجة )

 

كما قدم الدكتور تامر شوقي خبير التعليم والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ،  لطلاب الثانوية العامة   احسن خطة  لإدارة وقت الامتحان ، حيث قال :

 زمن الامتحان ١٨٠ دقيقة يعني ان  زمن الإجابة  علي كل سؤال اكثر قليلا من ٣ دقائق ( وهذا يعني ان إجابتك على الاسئلة السهلة سيوفر لديك وقنا في الإجابة علي الاسئلة الاخري وخاصة التي تتضمن قراءة فقرات ثم الإجابة علي الاسئلة المتصلة بها  
 

وشدد الدكتور تامر شوقي خبير التعليم والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس  ، على أنه لابد من البدء  بالنظر الي أسئلة الامتحان ككل ( مقالية وموضوعية) وتحديد الاسئلة التي يتأكد الطالب  من سهولتها بالنسبة له ووضع علامات عليها  حتي ينتهي من قراءة جميع أسئلة الاختيار ...ثم يبدأ بحل تلك الاسئلة اولا ....  ثم يبدأ بعدها بحل الاسئلة الاخري بالترتيب وفي حال وجود صعوبة في اي سؤال عليه تركه قليلا للعودة اليه فيما بعد واستكمال حل باقي الأسئلة ، و قراءة السؤال بدقة وفهم قبل حله ، و الإجابة علي سؤال المقال بتركيز دون زيادة  بحيت يتم التركيز علي الأفكار الجوهرية فقط ، مشيرا إلى أنه لابد من عدم ترك اي سؤال دون إجابة

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