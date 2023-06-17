عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرعاية الصحية بجنوب سيناء تطلق مبادرة لحث المواطنين على التبرع بالدم

الرعاية الصحيه بشرم
الرعاية الصحيه بشرم الشيخ

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية مبادرة لحث المواطنين على التبرع بالدم بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم.
وانطلقت المبادرة تحت شعار "نحن نعيش لأنك تعطي ،، تبرع بالدم، تبرع بالبلازما، شارك الحياة " داخل منشآت فرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، بهدف نشر الوعي، والتحفيز على التبرع التطوعي والشرفي بالدم، لكونه الوسيلة الوحيدة لتوفير الدم الآمن، ويعد أسمى أنواع العطاء الإنساني.
وتضمنت المبادرة توعية وتثقيف المواطنين المترددين على المنشآت عن أهمية التبرع  التطوعي بالدم ، وتوزيع فلايرز عن أهمية التبرع وفوائده، وإجابات للاستفسارات الخاصة بالتبرع بالدم .

IMG-20230617-WA0052(1)
IMG-20230617-WA0052(1)
الرعاية الصحية المواطنين التبرع الدم جنوب سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 دولة توجه ضربة قاضية للدولار في هذا الموعد.. ماذا يحدث؟

البوكس بكام؟ السجائر تثير حيرة المستهلكين.. وهذا سعرها الحقيقي والرسمي

الأهلي يتجنب الوداد.. الكشف عن نظام بطولة دوري السوبر الإفريقي

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة عن عودة أكرم توفيق

اقتراب الصيف الفلكي|موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. وهذا موعد الذروة

الكلام عن مليارات| 5 نجوم أهلاوية أمام إغراءات الخليج.. من هم؟

موضوعات متعلقة

بعد استقالات كثيرة| أحداث ساخنة في أول انتخابات لـ تجارية جنوب سيناء

تموين جنوب سيناء يطرح 27 طن لحوم برازيلية بأسعار مخفضة

ترشيحاتنا

أسماء المصريين الناجين من حادث غرق مركب المهاجرين باليونان| مستند

أفريقيا تفتقر لاحتياجاتها الأساسية.. ماذا تفعل القارة في الأزمة الروسية الأوكرانية؟

محمد رياض يكشف لـ صدى البلد سر عدم تكريم عبلة كامل

مفاجأة في أسعار الذهب.. سعر الدولار اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد|أخبار تهمك

بملابس ملفتة| شاهد زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

عطلة عيد الأضحى| ضعف الأجر لهؤلاء الموظفين.. وفئات محرومة من الإجازة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤدي للوفاة| 12 عادة غير صحية تزيد من خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوة تثقيفية بشمال سيناء وتكرم أسر الشهداء

معلومات صادمة عن ضعف الأعصاب| تعرف على الأسباب وطرق الوقاية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير البرقوق يوميا؟

فيديو

الغناء ما بيسبنيش.. محمد منير: بعد وفاة أمي دخلت الحمام وغنيت

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

اﻟﻤﺰﻳﺪ