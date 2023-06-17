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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يدخل حيز التنفيذ 1 سبتمبر.. قرار عاجل للسلطات الكويتية بشأن هذه السلع

صدى البلد

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية بأن تتجه الكويت إلى إيقاف استيراد أو إدخال أجهزة اتصالات الجيل الثاني والثالث مطلع شهر سبتمبر المقبل إلى أسواقها.

ومن جانبه ، أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر، قرارا بوقف منح أذونات استيراد وإدخال أجهزة الاتصالات الطرفية التي تعمل فقط على تقنية الجيل الثاني أو الثالث للاتصالات أوكليهما إلى أسواق الدولة.

وقضى القرار الذي حمل رقم 297/2023 في مادته الأولى بوقف منح أذونات استيراد وإدخال أجهزة الاتصالات الطرفية التي تعمل فقط على تقنية الجيل الثاني للاتصالات أو الجيل الثالث للاتصالات أو كليهما لأسواق الدولة، وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.  

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