وكيل صحة الشرقية يطمئن على جودة الخدمة بمستشفى أولاد صقر بعد تشغيل العناية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى أولاد صقر المركزي، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى أولاد صقر، بدءاً بقسم الاستقبال والطوارئ، ثم العيادات الخارجية والمعامل والصيدليات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من تواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة، وتلاحظ وجود تكدس من المرضى بعيادة الأطفال، ووجه بزيادة أطباء الأطفال بالعيادة وتم ذلك على الفور، كما قام بمناظرة سجلات التردد على عيادة تنظيم الأسرة، والتأكد من توافر المستلزمات والوسائل المختلفة بها، وكذلك مناظرة تردد الحالات على عيادة طب الأسنان.

كما اطمأن وكيل الوزارة على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بوحدة العناية المركزة الجديدة بالدور الثالث، والتي وجه بتشغيلها تجريبياً السبت الماضي أثناء زيارته للمستشفى، بعد تطويرها ورفع كفاءتها وتوسعتها، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من ١٠ مليون جنيه، حيث بلغت الأعمال الإنشائية أكثر من ٤ مليون جنيه دعم من ميزانية المديرية، والتجهيزات الطبية ٦ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، والتي بلغت القدرة الاستيعابية لها ٢١ سرير بدلاً من ١٥ سرير بالعناية القديمة، وتم تزويدها بعدد ١٢ جهاز تنفس صناعي، وعدد ٢١ مونيتور، بالإضافة إلى مختلف الأجهزة الطبية الأخرى، من أجهزة السونار إيكو، وأشعة، وسرنجة ومضخة محاليل، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تفعيل كافة السجلات والخاصة بالإشغال والترصد والخروج والوفاة وغيرها، والتأكد من استيفاء البيانات بالسجلات، وتدوين الإجراءات العلاجية والتمريضية بها، كما تفقد "مسعود" قسم العمليات الجراحية بالمستشفى، موجهاً بسرعة الإنتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بها في خلال أسبوع، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، وأعمال عزل الأسطح لحماية المبني من مياه الأمطار وأشعة الشمس.