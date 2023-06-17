عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يطمئن على جودة الخدمة بمستشفى أولاد صقر بعد تشغيل العناية

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى أولاد صقر المركزي، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها.

 

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى أولاد صقر، بدءاً بقسم الاستقبال والطوارئ، ثم العيادات الخارجية والمعامل والصيدليات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من تواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة، وتلاحظ وجود تكدس من المرضى بعيادة الأطفال، ووجه بزيادة أطباء الأطفال بالعيادة وتم ذلك على الفور، كما قام بمناظرة سجلات التردد على عيادة تنظيم الأسرة، والتأكد من توافر المستلزمات والوسائل المختلفة بها، وكذلك مناظرة تردد الحالات على عيادة طب الأسنان.

إزالة 43 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

كما اطمأن وكيل الوزارة على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بوحدة العناية المركزة الجديدة بالدور الثالث، والتي وجه بتشغيلها تجريبياً السبت الماضي أثناء زيارته للمستشفى، بعد تطويرها ورفع كفاءتها وتوسعتها، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من ١٠ مليون جنيه، حيث بلغت الأعمال الإنشائية أكثر من ٤ مليون جنيه دعم من ميزانية المديرية، والتجهيزات الطبية ٦ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، والتي بلغت القدرة الاستيعابية لها ٢١ سرير بدلاً من ١٥ سرير بالعناية القديمة، وتم تزويدها بعدد ١٢ جهاز تنفس صناعي، وعدد ٢١ مونيتور، بالإضافة إلى مختلف الأجهزة الطبية الأخرى، من أجهزة السونار إيكو، وأشعة، وسرنجة ومضخة محاليل، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تفعيل كافة السجلات والخاصة بالإشغال والترصد والخروج والوفاة وغيرها، والتأكد من استيفاء البيانات بالسجلات، وتدوين الإجراءات العلاجية والتمريضية بها، كما تفقد "مسعود" قسم العمليات الجراحية بالمستشفى، موجهاً بسرعة الإنتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بها في خلال أسبوع، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، وأعمال عزل الأسطح لحماية المبني من مياه الأمطار وأشعة الشمس.

الأدوية والمستلزمات الطبية الاستقبال والطوارئ التجهيزات الطبية الخدمات الطبية العناية المركز العيادات الخارجية العناية المركزة المستلزمات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البوكس بكام؟ السجائر تثير حيرة المستهلكين.. وهذا سعرها الحقيقي والرسمي

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

الأهلي يتجنب الوداد.. الكشف عن نظام بطولة دوري السوبر الإفريقي

أسماء المصريين الناجين من حادث غرق مركب المهاجرين باليونان| مستند

25 دولة توجه ضربة قاضية للدولار في هذا الموعد.. ماذا يحدث؟

دولة عربية تبدأ إجراءات توصيل خدمة الإنترنت عبر الفضاء

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

قرار عاجل من خادم الحرمين يخص موسم الحج

ترشيحاتنا

بتكلفة 1,5 مليار جنية.. تفاصيل محطة إنتاج شتلات قصب السكر بوادى الصعايدة

السكة الحديد : تخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط نظراً لارتفاع درجات الحرارة

خطر قريب| تفشى الأمراض سيكون نتيجة لكارثة تدمير سد كاخوفكا الأوكراني |القصة كاملة

نشرة المرأة والصحة|سعر ساعة محمد صلاح في حفل عيد ميلاده يثير ضجة.. و9 علامات خطيرة لانتشار ورم سرطان الأمعاء

بيان سعودي عاجل بشأن التصوير أثناء أداء مناسك الحج

900 اتفاقية بقيمة 46 مليار دولار خلال منتدى سان بطرسبورج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحفظ أسرارك ويقف في ظهرك.. خبير يكشف معايير اختيار الصديق الوفي

اسمه زين.. من هو الطفل صاحب شخصية النقيب تيسير فهمي

10 أمراض قلبية نادرة ربما لم تسمع بها من قبل| تفاصيل

بملابس ملفتة| شاهد زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

فيديو

شهريار الفن.. حلمي بكر تزوّج 13 مرة وأنجب في الثمانين| شاهد

الغناء ما بيسبنيش.. محمد منير: بعد وفاة أمي دخلت الحمام وغنيت

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

اﻟﻤﺰﻳﺪ