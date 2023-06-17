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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية يشهد عددًا من القوافل الخدمية والأنشطة التوعوية بصفط تراب

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، استكمال فعاليات وأنشطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والتي تولي اهتماماً بالغاً بتنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصادياً إلى جانب مشروعات المبادرة التي ستشهدها القرية وقرى مركز المحلة في المرحلة الثانية وذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة، أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.

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وتفقد محافظ الغربية القافلة الطبية المقامة بمقر الوحدة الصحية وتضم 12 سيارة متنقلة في تخصصات (قلب، أوعية دموية، صدر، أطفال، جراحة عامة، نساء وتوليد، نفسية وعصبية، عظام، جلدية، باطنة، أنف وأذن، أسنان) إلى جانب الصيدلية التي تقدم العلاج للمرضى بالمجان وحملات التثقيف الصحي لأهالي القرية.


كما تفقد المحافظ القافلة البيطرية والتي نفذتها مديرية الطب البيطري بهدف تقديم الخدمات الطبية البيطرية لأهالي القرية والتي تنوعت بين ترقيم وتسجيل الحيوانات، فحص تناسلي باستخدام السونار، تلقيح اصطناعي للحيوانات وذلك من خلال المستشفى البيطري الميداني إلى جانب صرف الأدوية بالمجان.
واستكمل المحافظ جولته بتفقد الأنشطة المنفذة داخل مدرسة جمال الشناوي، حيث قام باصطحاب ذوي الهمم لزراعة عدد من الأشجار في فناء المدرسة وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، كما تفقد فصلين لمنتخب إدارة غرب المحلة لذوي الهمم "أبناؤنا قادرون" حيث تم تنفيذ ورشة لتعريف الأطفال بالتحرش وطرق الحماية منه.

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وتفقد المحافظ فعاليات الندوة التوعوية عن التربية الإيجابية وأخرى عن خطورة الزواج المبكر نفذتهما وحدة حماية الطفل بديوان عام المحافظة، كما تفقد الأنشطة التوعوية التي نظمها صندوق مكافحة الإدمان للتوعية عن الإدمان وخطورته.


وتابع "رحمي" جولته في المدرسة بتفقد ورشة إعادة تدوير باستخدام فن الديكوباج وورشة عمل مشغولات يدوية وتدوير المخلفات، كما تفقد ورش عمل عن كيفية زراعة بعض النباتات فوق أسطح المنازل إلى جانب ندوة تثقيفية عن الحج.


وخلال لقائه بالفلاحين استمع رحمي إلى طلبات الفلاحين فيما يخص مشروعات حياة كريمة مشيراً إلى أن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، ستغير من شكل قرى مركز المحلة وباقي مراكز المرحلة الثانية حيث سيتم تنفيذ المشروعات في 22 قطاع  وهم (الصرف الصحي ومياه الشرب، الكهرباء، الغاز، الاتصالات، التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الري والموارد المائية، الكباري، الطرق، المجمعات البيطرية والزراعية، مجمعات الخدمات الحكومية، الإسعاف، التضامن الاجتماعي، السكة الحديد، مكاتب البريد، الأسواق، المواقف، الثقافة، الحماية المدنية ومراكز الشرطة)، مؤكداً أن الفلاح هو أساس عملية التنمية والإعمار الذي تنشده الدولة.


وفي سياق متصل قام المحافظ بتوزيع 40 كرتونة مكونة من 6 كيلوات مواد غذائية إلى جانب توزيع 40 مساعدة مالية لعدد 40 أسرة واختتمت الجولة في المدرسة بتفقد ورشة حرفية لتعليم الكروشيه  ومعرض المنتجات الخشبية إلى جانب توفير فرص العمل من خلال برنامج فرصة ومديرية القوى العاملة.


واختتمت الفعاليات بتوزيع المحافظ لشهادات التقدير على أبطال مركز شباب صفط تراب والحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في لعبتي كرة القدم والكونغ فو، كما شهد ورشة الكونكريت (عمل الشموع) وعروض أكاديمية الكاراتيه والكونغ فو وتنس طاولة بالمركز.

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