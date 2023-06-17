11 دولة تخالف يوم عرفة والاحتفال بعيد الأضحى.. إيه الحكاية؟

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى 2023 حيث يحرص دائما الكثير من المواطنين على معرفة كل ما يخص موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.

موعد عيد الأضحى 2023

ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد عيد الاضحى 2023 في الدول العربية سيكون متوافقاً في أغلب الدول العربية والإسلامية، حيث ستكون وقفة عرفة للعام الحالي 1444 هجرياً.

وذكرت وسائل إعلام عربية أن موعد عيد الاضحى 2023 في الدول العربية سيوافق الأربعاء العاشر من ذو الحجة 1444 هجريا و 28 يونيو 2023 ويتوقع أن يكون مدة إجازة العيد 4 أيام في أغلب الدول العربية والإسلامية.

وسيكون أول يوم عيد الأضحى ثاني أعياد المسلمين في أغلب الدول العربية الأربعاء 28 يونيو في أغلب الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين قطر وجمهورية مصر العربية وليبيا والمغرب والجزائر وجزر القمر والصومال وجيبوتي وفلسطين وسوريا ولبنان وعدة دول عربية أخرى.

أول أيام العيد في هذه الدول

كما قال أيضاً مركز الفلك الدولي، إن أول أيام العيد الأربعاء الـ28 من يونيو في غالبية الدول الإسلامية، و جاء ذلك في بيان لمركز الفلك ورد فيه: "ستتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 يونيو 2023م، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 19 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك".

وحسب موقع سى إن إن عربية، تابع: "بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 18 يونيو في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 07 دقائق من غروب الشمس، وعمره 6.5 ساعة، وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12.4 ساعة، والرؤية في جاكرتا وأبوظبي غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب. وفي الرياض يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة. وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13.8 ساعة، وفي القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة، وفي الرباط يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16.2 ساعة، والرؤية في كل من الرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، مع كونها صعبة في الشرق والوسط، وتحتاج سماء صافية جدا لتمكن الرؤية".

وأضاف: "ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكوث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده".

ولفت المركز إلى أنه و"خلافا لما هو شائع، فإن العديد من الدول الإسلامية تعتمد على رؤيتها المحلية لتحديد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى، ولا تتبع أي دولة أخرى، ومن هذه الدول: ماليزيا وإندونيسيا وبروناي والهند وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية وموريتانيا وتركيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا، ونظرا لأن رؤية الهلال يوم الأحد 18 يونيو غير ممكنة بأي وسيلة من شرق العالم الإسلامي، وهي غير ممكنة يومها بالعين المجردة من العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تعلن بعض الدول السابقة أن يوم الثلاثاء 20 يونيو هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى في هذه الدول".

الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية

طبقا لقانون العمل المصري، من حق كل موظف أوعامل سواء في قطاع العام أو الخاص الحصول على كافة الإجازة الرسمية المقررة بأجر كامل ولا يدخل في حسابها أيام عطلات الأسبوعية؛

وقفة عيد الأضحى المبارك: الثلاثاء 9 ذو الحجة الموافق 27 يونيه 2023

عيد الأضحى المبارك: الأربعاء 10 ذو الحجة الموافق 28 يونيه 2023

ثورة 30 يوينو: الجمعة 12 ذو الحجة الموافق 30 يونيه 2023

رأس السنة الهجرية : الأربعاء 19 يوليو

ثورة 23 يوليو : الأحد 23 يوليو

المولد النبوى الشريف : الأربعاء 27 سبتمبر

عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" : الجمعة 6 أكتوبر

كما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد ومواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023/1444 في مدن ومحافظات الجمهورية، وأوضح المعهد، أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستكون بمدينة القاهرة في تمام الساعة 6:21 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأكّدت البنوك أيضاً أنَّها ستعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى 2023 للبنوك، بتغذية ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك للحصول على كل الأموال التي يحتاجون إليها العملاء خلال فترة الاجازة، إذ يصل إجمالي أعداد ماكنات الصرف الآلي على مستوى الجمهورية نحو 25 ألف ماكينة تغطي كل انحاء مصر وتخدم كل عملاء البنوك.

ويوجد عدد من الفئات لن تحصل على إجازة عيد الأضحى المبارك ، وذلك بسبب طبيعة عملهم ومهنتهم وعدم الاستغناء عنها في أي وقت، ولكن يتم تعويضهم بأيام أخرى أو بأجر وفقا لطبيعة العمل؛ مثل الأطباء والممرضون بالمستشفيات، رجال الشرطة، الصحفيون، عمال المخابز، عمال محطات الوقود، رجال الإسعاف، خدمات النقل والسائقون، رجال الحماية المدنية، خدمات المياه والصرف، خدمات الكهرباء.