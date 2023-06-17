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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرض أشد فتكا من كورونا.. المصل واللقاح يفسر تصريح الصحة العالمية

فيروس
فيروس

أكد  الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن  منظمة الصحة العالمية خففت إجراءات جائحة كورونا .

 

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وقال أمجد الحداد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   الصحة العالمية بدأت تشعر بالقلق من تخفيف الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا خوفا من ظهور أي متحور او مستجد من أي وباء يكون أشد فتكا من كورونا ".

 

وأكمل أمجد الحداد :"  الصحة العالمية تحذر العالم  بشكل استباقي، ولا يوجد فيروس ظهر في العالم حاليا  أشد فتكا من كورونا ".

 

ولفت الحداد  :" تصريحات الصحة العالمية هدفها تحذير العالم من التهاون في الإجراءات الاحترازية  تحسبا لظهور أي متحور او وباء جديد ".

 

وتابع :"  فيروس كورونا لم ينته لكنه انتهى كـ جائحة وبائية مميتة وقلت شدته ومازال متواجد كفيروس الإنفلونزا ونتعايش معه ".

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