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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل سلم الوفد الأفريقي رسالة من زيلينسكي لـ بوتين ؟.. الكرملين يوضح

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الوفد الأفريقي الذي يزور موسكو اليوم السبت، لم يسلم أي رسالة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح بيسكوف اليوم السبت أنه لا توجد فرصة على ما يبدو لتمديد الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان عبر البحر الأسود.

وأضاف: “يكاد يكون مستحيلاً التكهن بأي قرار نهائي في هذا الصدد، لكن يمكنني القول إنه بالحكم واقعيًا من خلال الوضع الراهن، فإن هذا الاتفاق ليست لديه أي فرصة”.

كما أشار إلى أن الوضع في مجال الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي من المرجح أن "يكون سيئا أكثر من كونه جيد" ويتطلب مفاوضات عاجلة مع جميع القوى النووية.

وتابع قوله لصحيفة “أزفستيا” الروسية "بشكل عام الوضع في مجال الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي من المرجح أن يكون سيئا أكثر من كونه جيد. يتطلب محادثات عاجلة."

وأضاف أن موسكو تعتبر من المهم إجراء مفاوضات بهذا الشأن مع جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفدًا من القادة الأفارقة وصلوا إلى روسيا قادمين من كييف لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا.

ويضم الوفد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وممثلين عن أوغندا والكونغو.

وزار الوفد الإفريقي كييف أمس الجمعة حيث عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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