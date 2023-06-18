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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر أوقية الذهب اليوم 18-6-2023

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

أظهرسعر أوقية الذهب ثباتا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 18-6-2023، مسجلة 79.62 ألف جنيه للبيع و 80.33 ألف جنيه للشراء

 

واستقر سعر الذهب مع نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 18-6-2023، في محلات الصاغة علي مستوي الأعيرة المختلفة.

الذهب ينجو من هبوط كبير ويغلق قرب سعر الافتتاح

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 17-6-2023

ومع ختام تعاملات أمس هوي المعدن الأصفر بمقدار 30 جنيها علي الأقل في محلات الصاغة.

 

عيار 21 

وصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 2240 جنيها للبيع و2260 جنيها للبيع.

عيار 24
 

وصل سعر عيار 24 أعلي أعيرة الذهب قيمة نحو 2560 جنيها للبيع و 2583 جنيها للشراء

عيار 18


وصل سعر عيار 18 نحو 1920 جنيها للبيع و 1937 جنيها للشراء


 عيار 14

وسجل أقل سعر جرام ذهب نحو  1493جنيها للبيع و 1507 جنيهات للشراء وهو عيار 14 الأدني فئة.
 


كيلو الذهب


وصل كيلو الذهب نحو 2.56 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء


الجنيه الذهب


وصل سعر الجنيه الذهب إلي 17.79 ألف جنيه للبيع و 18.08 ألف جنيه للشراء.

تراجع في البورصة العالمية


وعلي سياق متصل تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»: لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الجمعة، حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 لمستوى 2275 جنيها، بينما أغلقت الأوقية تعاملات الأسبوع بالبورصة العالمية بانخفاض بقيمة 3 دولارات، وبنسبة 0.2%، لتسجل مستوى 1958 دولارًا.

 

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2600 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1950 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1517 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18200 جنيه.


وكانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من عدم الاستقرار خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2285 جنيهًا،  وارتفع إلى 2295 جنيهًا، وتراجع إلى 2280 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2285 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 7 دولارات حيث افتتحت التعاملات عند  مستوى 1959 دولارًا، ولامست مستوى 1964 دولارًا، اختتمت التعاملات عند مستوى 1958 دولارًا.


وتوقع إمبابي، أن تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار أو التحرك في نطاق ضيق بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة المقبلة، بفعل استقرار. الطلب، تزامنًا مع موسم عيد الأضحى المبارك.

تراجع الذهب

أكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب ، أنه مع قرار الإعفاء الجمركي كان جرام الذهب عيار 21 بـ2600 جنيه، ولكن انخفض منذ تطبيق القرار ليصبح 2290 جنيها، مشددًا على أن أسعار الذهب جميعها انخفضت بشكل كبير.

وأضاف "المغربي"،  أن سعر الذهب يتحدد بأكثر من عامل ويرتبط بالعرض والطلب وعوامل أخرى، مؤكدًا أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه ثابت، مشددًا على أن ارتفاع الأسعار كان بسبب قلة المعروض من الذهب أمام الطلب. 

وأوضح أن أسباب انخفاض سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة هو فك الشهادات البنكية وقلة الشراء أدى إلى زيادة المعروض، وهو السبب الرئيسي بجانب "الإعفاء الجمركي" على الذهب لانخفاض السعر. وأشار إلى أنه صعب توقع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون هناك دخول أكبر للذهب مع المصريين العائدين من الخارج.


 

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