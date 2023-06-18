أخبار التكنولوجيا.. قلق إيلون ماسك على تويتر وأفضل موبايل من سامسونج للفئة المتوسطة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أفادت تقارير أن أكبر شركات التكنولوجيا العالمية تجري محادثات مع شركات ومنافذ إعلامية رائدة لإبرام صفقات تاريخية لتدريب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على فهم واستخدام المحتوى الإخباري.



تتميز هواتف الفئة المتوسطة بأنها تقدم عددا من الإمكانات المتميزة للغاية مع سعر مناسب للشباب وأصحاب الطبقة المتوسطة، حيث يجعل السعر المناسب لهذه الهواتف عاملا تنافسيا مع الهواتف الرائدة، ومن بين أفضل الهواتف المتوسطة التي حازت على إعجاب الكثير من المحللين وأيضا من المستخدمين كان Galaxy A54 5G الذي أطلقته سامسونج مؤخرا.



يعد هاتف Poco C40 واحدا من أرخص الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة شاومي الصينية تحت علامتها التجارية Poco ، حيث يضم الهاتف عددا من المواصفات المميزة خاصة بطارية ضخمة سعة 6000 مللي أمبير بالإضافة إلى سعر رخيص يناسب الشباب ومحدودي الدخل.



اعترف رجل الأعمال، إيلون ماسك بأن صفقة شراء تويتر Twitter كانت باهظة، وتساءل قائلا : “إذا كنت ذكي لهذه الدرجة فلماذا قررت دفع كل هذا المبلغ لشراء الشركة؟!”، مبررا أن السبب الرئيسي لشرائه تويتر كان “القلق على تويتر من الانزلاق لاتجاه سلبي”.



تحتوي هواتفنا الأندرويد الخاصة بنا على مئات الملفات والصور ومقاطع الفيديو، والتي من السهل العثور عليها إذا قررت إعطاء هاتفك لشخص ما ليرى أحد الأشياء، وأيضا قد يطلع أحدهم على بعض الملفات دون علمك، خاصة إذا كانت ملفات حساسة.



تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف جديد بقدرات فائقة يمكنه منافسة أفضل هواتف شركات الأندرويد الكبرى مثل سامسونج وشاومي، كما سيتميز الهاتف بكونه مناسبا لمحبي الألعاب الثقيلة، حيث سيأتي مع شريحة مخصصة للألعاب إلى جانب معالج قوي من شركة كوالكوم.



هل ترغب في استبدال هاتفك الذكي القديم الذي صار بطيئا إلى حد ما، وتفكر في الحصول على هاتف جديد مع المزيد من المواصفات المتطورة، فإذا لم يكن لديك الكثير من المال لشراء هاتف جديد، سنوضح لك فيما يلي أفضل 5 هواتف ذكية يمكنك شراؤها في حدود 9000 جنيه لعام 2023.