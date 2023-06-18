مصطفى الشامي: بلدية المحلة استحق الصعود والأموال ليست المعيار الوحيد للنجاح

أعرب مصطفى محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلة عن سعادته الكبيرة بصعود الفريق وعودته إلى الدوري الممتاز بعد غياب 15 عاما.

وقال مصطفى الشامي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة TeN :" ما حققه بلدية المحلة هذا الموسم إنجاز كبير بكل المقاييس ، وليس وليد الصدفة ، فكان الصعود إلى الدوري الممتاز هو الهدف الرئيسي لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف و مجموعة اللاعبين المميزين ، وهو ما نجحنا في تحقيقه ، رغم المنافسة القوية في مجموعة بحري بالقسم الثاني " .

وأضاف: بلدية المحلة كيان كبير و وجوده في الدوري الممتاز أمر طبيعي ، ولم نوفق في الصعود طيلة المواسم السابقة ، لكننا تعاهدنا على العودة وسط الكبار منذ بداية الموسم ، و اللاعبين و الجهاز الفني كانوا على قدر المسئولية.

وعن الموسم القادم في الدوري الممتاز ، قال الشامي: "سنعمل على إبقاء بلدية المحلة في الدوري الممتاز لاستعادة مكانته المعهودة ، وسندعم الفريق ببعض الصفقات الجديدة حسب رؤية الجهاز الفني فقط ، فكثرة الأموال ليست المعيار الوحيد للنجاح في كرة القدم " .