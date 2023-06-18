أهم الأخبار.. انخفاض نسبة تعاطي المخدرات.. رئيس حزب الوفد يعلن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.. الموافقة على الهدنة في السودان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية إلى 0.3%



ضبط 109 ديلر .. الأمن يُداهم مروجي المخدرات في المطرية



يُصر على الرحيل.. الشناوي يصدم الأهلي بسبب العرض السعودي الخيالي



بفستان أسود.. دنيا سمير غانم في أحدث إطلالة عبر إنستجرام



عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد يعلن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية



مجدي أحمد علي: زفينا المغير والإخوان بأغنية مع السلامة يا بوعمة مايلة



نقي 100%.. علي جمعة: كسوة الكعبة مصنوعة من الحرير الأصلي



السودان.. الجيش يعلن الموافقة على مقترح الهدنة لمدة 72 ساعة

