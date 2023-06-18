عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد يعلن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

قرر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بنسبة تجاوزت 90%.

واختارت الهيئة العليا لحزب الوفد، رئيس الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية، وكلف الدكتور عبد السند يمامة، الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد، ليكون متحدثا إعلاميا للحملة.



الدكتور عبد السند يمامة



كشف عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، عن موقفه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة قائلا: أنا متواجد في حزب الوفد منذ أكثر من 20 عاما".

وأضاف يمامة في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن " :" جلست مع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد للحديث عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ".

وتابع عبد السند يمامة:" اجتمعت مع 60 عضوا في الهيئة العليا و53 صوتا كان مؤيدا لقرار ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة ".

وأكمل:" نويت الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد موافقة أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد ".

ولفت عبد السند يمامة :"حزب الوفد هو من سينفق على الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية، معقبًا: "منذ إعلاني عن ترشحي للانتخابات الرئاسية، أعلن الكثير من الوفديين التبرع للحملة الانتخابية".