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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته لمواجهة الكونغو وديا استعدادا لكأس أمم إفريقيا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

يواصل اليوم الأحد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي تدريباته فى المغرب استعدادا لمواجهة نظيره منتخب الكونغو وديا بعد غد الثلاثاء. 

وأدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة روجيريو ميكالى، مرانه الأول بملعب الأمير مولاي رشيدي بالمعهد الملكي اليوم السبت فى مدينة الرباط استعدادا لأداء مباراة ودية مع الكونغو برازافيل  بعد غد الثلاثاء.

وتعتبر مباراة المنتخب الأولمبي الودية امام نظيره منتخب الكونغو البروفة الأخيرة قبل مغادرته إلى مدينة طنجة لبدء التجهيز للقاء النيجر يوم الأحد المقبل فى المجموعة الثانية التى تضم مع المنتخبين : مالى والجابون فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ..

 وتضم المجموعة الأولى من بطولة كأس امم إفريقيا التي يشارك خلالها المنتخب الأولمبي : المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث.
 

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تألق لاعبو المنتخب الأولمبي 

تألق عدد كبير من لاعبو المنتخب الأولمبي فى التدريبات وحرص خلالها البرازيلى ميكالى المدير الفنى على مراجعة بعض الجمل الفنية والخططية ، واختتمها بتقسيمة شهدت إحراز 7 أهداف وشارك فيها الكابتن وائل رياض المدرب.
 

تابع التدريبات الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة المشرف على المنتخب الأولمبي وتحدث قبل اللقاء مع ميكالى واطمأن منه على آخر الترتيبات وبعض الأمور الفنية. 


ووصلت بعثة المنتخب الأولمبي إلى الرباط فجر امس بعد رحلة طويلة من القاهرة إلى كازابلانكا ومنها إلى الرباط ..

 واستقبل بعثة المنتخب الأولمبي فى مطار كازابلانكا وفد من السفارة برئاسة  إيمان بالله غتوري المستشارة بالسفارة المصرية فى المغرب وذللت كافة العقبات.
 

وتقام البطولة الأفريقية من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة التى يتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

 

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